H Formula 1 επισκέπτεται για πρώτη φορά φέτος τις ΗΠΑ και όλες οι ομάδες «χορεύουν» στο ρυθμό του Μαϊάμι.

Το πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με το Grand Prix Μαϊάμι το τριήμερο 5-7 Μαΐου. Όπως και πέρυσι - όταν διεξήχθη για πρώτη φορά στην πόλη της Φλόριντα - οι ομάδες ετοιμάζουν μία σειρά από προωθητικές ενέργειες με αποδέκτες το αμερικάνικο κοινό.

Στη Scuderia Ferrari επέλεξαν να λανσάρουν πουκάμισα μπέιζμπολ με τα χρώματα της ομάδας, συνδυάζοντας τη δημοφιλία του συγκεκριμένου αθλήματος με αυτή της Ferrari. Δείτε τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ να ντύνονται σε στιλ... μπέιζμπολ.

Pitch ready! ⚾️



Introducing… our new @Pumamotorsport Scuderia Ferrari Replica Baseball Jersey for the #MiamiGP 👀🎥 pic.twitter.com/agfq6yNvwZ