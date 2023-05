Η γερμανική ομάδα έχει σκοπό να αλλάξει σημαντικά τη σχεδιαστική της φιλοσοφία την επόμενη χρονιά, κάτι που θα εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

Έπειτα από το απογοητευτικό ξεκίνημα της φετινής χρονιάς της Formula 1, η Mercedes-AMG παραδέχθηκε πως ακολούθησε λάθος κατεύθυνση στην εξέλιξη της W14 E-Performance. Έτσι, αποφάσισε να προβεί στην κρίσιμη απόφαση να αναζητήσει μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία για να βελτιώσει το μονοθέσιό της και να θέσει βάσεις γι’ αυτό του 2024.

Ο πονοκέφαλός της έγινε ακόμη μεγαλύτερος, όταν ο Λιούις Χάμιλτον εξέθεσε την ομάδα για το φετινό της λάθος. Ο Βρετανός αποκάλυψε πως το τεχνικό τμήμα της Mercedes δεν άκουσε τα «θέλω» του σχετικά με το σχεδιασμό του φετινού μονοθεσίου.

Ένας δεύτερος παράγοντας που έχει φέρει τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή σε δύσκολη θέση είναι η θέση οδηγού στην W14. Φέτος, έχει μετακινηθεί προς τα εμπρός και ως αποτέλεσμα, έχασε τη σωστή αίσθηση του πίσω μέρους.

