Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της F1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να ταξιδεύει στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Δίχως διακοπή, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 συνεχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, με τον πέμπτο αγώνα της σεζόν να είναι το Grand Prix Μαϊάμι, το τριήμερο 5-7 Μαΐου. Ομάδες και οδηγοί ταξιδεύουν στην Πολιτεία της Φλόριντας, για έναν από τους πιο φαντασμαγορικούς αγώνες της σεζόν.

To σιρκουί στο Μαϊάμι έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 2022 και προσέφερε έναν αρκετά ενδιαφέρον αγώνα. Από την pole position εκκίνησε ο Σαρλ Λεκλέρ, όμως τη νίκη κατέκτησε ο Μαξ Φερστάπεν. Η διαδρομή έχει μήκος 5.412 μέτρα και την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 57 γύρους. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Ολλανδός της Red Bull Racing με 1:31.361.

