Η αυστριακή ομάδα δεν προτίθεται να δώσει εντολές στους οδηγούς της, ενώ έχει βάλει ένα συγκεκριμένο στόχο για το πρώτο μέρος της φετινής σεζόν της F1.

Τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες μετρά έως τώρα στο 2023 η Red Bull Racing. Οι Μαξ Φερστάπεν και Σέρτζιο Πέρεζ έχουν από δύο πρωτιές, όμως στη βαθμολογία ο Ολλανδός προηγείται κατά έξι βαθμούς του Μεξικανού.

Σε κανένα από τα τέσσερα Grand Prix που έχουν διεξαχθεί έως τώρα δεν έχει απειληθεί η αυστριακή ομάδα. Δίχως να έχει ουσιαστικό ανταγωνισμό, οι Φερστάπεν και Πέρεζ είναι ελεύθεροι να παλέψουν για τη νίκη, κάτι που είδαμε στο Αζερμπαϊτζάν. Στην πλειονότητα των γύρων, ο Μεξικανός οδηγός είχε διαφορά μικρότερη από δύο δευτερόλεπτα από τον teammate του, κι εν τέλει κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, ρωτήθηκε από το motorsport.com αν υπήρχε κάποια σχετική οδηγία από την ομάδα προς τους οδηγούς της. Ο Βρετανός απάντησε αρνητικά και εξήγησε: «Προς το παρόν είναι οι δυο τους. Υπάρχει μια μικρή διαφορά από τους υπόλοιπους οδηγούς, όμως απομένουν ακόμα 19 αγώνες και 5 σπριντ. Έχουμε λοιπόν αρκετούς αγώνες για το τέλος σε πολύ διαφορετικές πίστες και μπορεί να μάχονται μόνο οι δυο τους. Η αξιοπιστία θα είναι παράγοντας κλειδί. Αυτό στο οποίο εστιάζουμε είναι να ανοίξει η διαφορά στη βαθμολογία από τους υπόλοιπους οδηγούς. Όταν επιστρέψουμε στην Ευρώπη, θα δούμε πολύ σημαντικές αναβαθμίσεις. Έχουμε μειωμένο χρόνο εξέλιξης, οπότε εστιάζουμε στην αύξηση της διαφοράς. Μετά από τέσσερις αγώνες η διαφορά τους είναι 6 βαθμοί και είναι αμφότεροι πολύ ανταγωνιστικοί. Θέλουν και οι δύο να κερδίσουν και γι’ αυτό είναι στην ομάδα μας. Ήταν ελεύθεροι να παλέψουν στο Μπακού, όπως και όλη τη σεζόν έως τώρα. Αυτό θα γίνει μέχρι τα συμφέροντα της ομάδας γίνουν μεγαλύτερα από αυτά των οδηγών. Αλλά προς το παρόν, είναι ελεύθεροι να παλέψουν μεταξύ τους».

