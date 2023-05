Παρά το εξαιρετικό αποτέλεσμα στους στενούς δρόμους του Μπακού, η αυστριακή ομάδα έχει ένα λόγο να προβληματίζεται.

Για τέταρτο συνεχόμενο αγώνα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, η Red Bull Racing απέδειξε πως έχει το ταχύτερο μονοθέσιο στο grid. Οι Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησαν στους δύο αγώνες του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, με τον Μεξικανό οδηγό να τερματίζει πρώτος τόσο το Σάββατο, όσο και την Κυριακή.

Παρά την απόλυτη κυριαρχία τους, στις τάξεις της αυστριακής ομάδας έχουν ένα λόγο να προβληματίζονται. Μιλώντας στο ORF μετά το τέλος του Grand Prix, ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, εξήγησε γιατί η ομάδα του δεν επαναπαύεται ποτέ.

«Κάναμε το 1-2 στον αγώνα και στο Σπριντ κερδίσαμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό. Ο Μαξ ήταν άτυχος με το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Δεν βρήκε επίσης το σωστό στήσιμο στο μονοθέσιό του, κάτι που του κόστισε πολύ χρόνο και δεν μπόρεσε να αντλήσει τη μέγιστη δυναμική για να ακολουθήσει το ρυθμό του Πέρεζ. Ο «Τσέκο» έκανε ένα φοβερό αγώνα, ήταν γρήγορος από την αρχή και δεν έκανε λάθος. Αλλά το ανησυχητικό για εμάς είναι πως οι Λεκλέρ και Αλόνσο έκαναν τους ίδιους χρόνους με εμάς στους τελευταίους 6 με 8 γύρους. Έπρεπε στο τέλος να δουλέψουμε σκληρά για να διασφαλίσουμε πως δεν θα γινόταν τίποτα. Δεν είπαμε στους οδηγούς μας να μειώσουν το ρυθμό τους. Τους αφήσαμε να οδηγούν flat-out μέχρι το τέλος του αγώνα», είπε ο Αυστριακός.

