H γερμανική ομάδα είναι κατά της παρέμβασης στους τεχνικούς κανονισμούς της F1 με στόχο να αλλάξουν οι ισορροπίες στη δυναμική των μονοθεσίων.

Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν του 2023 δεν θα μείνει στην ιστορία για το θέαμα και τις συναρπαστικές μάχες που προσέφερε. Τόσο ο Αγώνας Σπριντ του Σαββάτου, όσο και το Grand Prix της Κυριακής, χαρακτηρίστηκαν από την κυριαρχία της Red Bull Racing και τα τρενάκια DRS που είχαν δημιουργηθεί για τις υπόλοιπες θέσεις.

Οι οδηγοί της αυστριακής ομάδας τερμάτισαν 22 δευτερόλεπτα μπροστά από τον τρίτο, Σαρλ Λεκλέρ, δείχνοντας τη δυναμική που έχουν έναντι του ανταγωνισμού. Μετά το τέλος του αγώνα, στα paddock της Formula 1 υπήρξαν πολλές ερωτήσεις προς τους ανθρώπους των ομάδων για το αν πρέπει να γίνουν αλλαγές στους κανονισμούς, ώστε να βελτιωθεί το θέαμα.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, τοποθετήθηκε επί του θέματος και ξεκαθάρισε τη θέση του: «Μετά από ένα τριήμερο σαν αυτό που είχαμε, δεν πρέπει να μιλάμε για λανθασμένη κατεύθυνση στους κανονισμούς και να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Πρέπει να κατανοήσουμε γιατί δεν είχαμε ένα συναρπαστικό τριήμερο. Έχουμε δύο μονοθέσια που εξαφανίζονται στον ορίζοντα με την αξία τους και πίσω τους η διαφορά είναι 22 δευτερόλεπτα. Στο Μπακού, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω ποιο από τα μονοθέσια των Aston Martin, Ferrari και της δικής μας ήταν ταχύτερο. Όταν κολλάς στην κίνηση, τότε τελειώνουν όλα. Μεταξύ του Λεκλέρ, του Αλόνσο και των οδηγών μας, ο ρυθμός ήταν ίδιος σε καθαρό αέρα. Δεν αλλάζει όμως τη συνολική εικόνα. Αυτή τη στιγμή η δυναμική είναι οι δύο Red Bull, μετά τρεις ομάδες και πίσω τους το υπόλοιπο grid».

Όσο για την ομάδα του, ο Βολφ παραδέχθηκε πως δεν κατάφεραν να βρουν το ιδανικό στήσιμο στην W14 για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ως αποτέλεσμα, οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ είχαν στα χέρια τους ένα μονοθέσιο που δεν απέδιδε τα μέγιστα των δυνανοτήτων του.

Ο λόγος που η γερμανική ομάδα δεν αξιοποίησε στο έπακρο τη δυναμική της, ήταν το γεγονός πως το τριήμερο περιλάμβανε μόλις μία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Την Παρασκευή το απόγευμα, όλα τα μονοθέσια μπήκαν υπό καθεστώς parc-ferme και οι μηχανικοί δεν μπορούσαν να αλλάξουν το set-up.

