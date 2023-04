Ο οδηγός της Red Bull Racing έκανε ένα στιγμιαίο λάθος που παραλίγο να του στερήσει την έκτη νίκη του στην F1.

Αυτό το Σαββατοκύριακο ανήκε στον Σέρχιο Πέρεζ! Ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, τέταρτου εκ των 23ων γύρων του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Μετά την επικράτησή του στον Αγώνα Σπριντ, ο Μεξικανός επιβλήθηκε και στον Κυρίως Αγώνα, μειώνοντας τη βαθμολογική απόσταση από τον ομόσταβλό του, Μαξ Φερστάπεν, στους μόλις έξι πόντους.





Ωστόσο, παρότι από τη στιγμή που το αυτοκίνητο ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του στην πίστα ήταν το απόλυτο αφεντικό του αγώνα, ο Πέρεζ είχε μία στιγμή που θα μπορούσε να του τα στερήσει όλα.

Μία στιγμιαία έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης ή αν προτιμάτε μία λάθος εκτίμηση, όταν στον γύρο 34 ακούμπησε στον τοίχο στην εξωτερική της στροφής 15. Ο μηχανικός του, Χιου Μπερντ, τον ρώτησε τι συνέβη κι ο οδηγός από τη Γουαδαλαχάρα απάντησε πως χτύπησε τον τοίχο στην είσοδο της στροφής.

Δείτε το συμβάν στο παρακάτω video και θα καταλάβετε πόσο τυχερός ήταν ο Πέρεζ…

The only barrier to Perez's victory was... a barrier 😵#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/NYRH9LOALV