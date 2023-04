Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 ρίχνει τα βέλη του κατά του οδηγού της Mercedes, κατηγορώντας τον για τη μεταξύ τους επαφή στο Σπριντ του Μπακού.

Καιρό είχαμε να δούμε τον επιθετικό εκτός πίστας Μαξ Φερστάπεν και ο Ολλανδός φαίνεται πως πήρε φόρα μετά τον Αγώνα Σπριντ του Μπακού. Αφορμή ήταν η μάχη του με τον Τζορτζ Ράσελ στον πρώτο εκ των δεκαεπτά γύρων, στην οποία είχαν επαφή στη στροφή 2, με τον οδηγό της Mercedes-AMG να προσπερνά στη στροφή 3 όπου ο ομόλογός του στη Red Bull Racing ακούμπησε τον τοίχο.

George and Max have a tense post-Sprint debrief over their Lap 1 contact 😅 #AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/TjtwOyu5ff

Τελικά ο Ολλανδός τερμάτισε τρίτος, με τον Βρετανό τέταρτο. Όμως όταν έφτασαν στο pit lane μετά το τέλος του αγώνα και είδε την τρύπα στα στην RB19 από τη μεταξύ τους σύγκρουση, ο Φερστάπεν ζήτησε το λόγο.

Προφανώς δεν τον κάλυψαν οι απαντήσεις του Ράσελ και η λεκτική αντιπαράθεσή τους ολοκληρώθηκε με τον πρωταθλητή να αποκαλεί τον αντίπαλό του: «Π@π@ρα».

A closer look at the tense encounter between Max and George on Lap 1! 👀 #AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/C1JOnQ8uQ4