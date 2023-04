O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής είχε έντονα παράπονα από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, για την επαφή τους στον εναρκτήριο γύρο του Αγώνα Σπριντ της F1 στο Μπακού.

Αρκετά δύσκολος και απαιτητικός αποδείχθηκε ο Αγώνας Σπριντ της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG στον εναρκτήριο γύρο. Οι δυο τους είχαν επαφή και το αριστερό sidepod της RB19 υπέστη ζημιά.

Αυτό επηρέασε την απόδοση του Φερστάπεν, παρά το γεγονός πως τερμάτισε στην 3η θέση, πίσω από τον νικητή, Σέρχιο Πέρεζ, και τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Ολλανδός ρωτήθηκε για τη σύντομη συζήτηση που είχε με τον Ράσελ για τη μάχη τους και το μέγεθος της ζημιάς που είχε.

«Δεν ξεκαθαρίσαμε τίποτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να πάρει τέτοιο ρίσκο στον πρώτο γύρο. Είχε υποστροφή και έπεσε πάνω στο sidepod μου. Έχει μια μεγάλη τρύπα. Όλοι έχουμε κρύα ελαστικά στην αρχή του αγώνα, είναι εύκολο να μπλοκάρεις τους τροχούς σου, αλλά προσπάθησε να μου εξηγήσει. Δεν βγάζει νόημα. Αλλά είναι όλα καλά. Πήραμε την 3η θέση, καλούς βαθμούς», είπε.

SPRINT LAP 1/17



Russell makes it past Verstappen at Turn 3! 🙌



Verstappen is not impressed over the airwaves with the Mercedes driver's overtake#AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/3MCtC87rwK