Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα τέσσερα μαύρα σημεία επαφής με το δρόμο στο πλαίσιο του GP της F1 στο Αζερμπαϊτζάν.

Μετά από διάλειμμα τεσσάρων εβδομάδων η Formula 1 επέστρεψε, με τη δράση να εκτυλίσσεται αυτές τις ημέρες στο Μπακού. Η «ανεμοδαρμένη πόλη» φιλοξενεί τον τέταρτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος και για αυτή τη μάχη, η Pirelli επέλεξε τις πιο μαλακές γόμες της γκάμας: η C3 είναι η P Zero σκληρή με τα λευκά χαρακτηριστικά, η C4 είναι η P Zero μέση με τα κίτρινα και η C5 είναι η P Zero μαλακή γόμα με τα κόκκινα.

Όλα αυτά σε ένα τριήμερο με αλλαγές, αφού αντί του FP2 έγινε το Sprint Shootout που καθόρισε τη σειρά εκκίνησης του Αγώνα Sprint, με poleman τον Σαρλ Λεκλέρ. Κάθε οδηγός είχε στη διάθεσή του για το τριήμερο: δυο σετ σκληρής γόμας, τέσσερα σετ μέσης γόμας και έξι σετ μαλακής γόμας (12 συνολικά). Δηλαδή ένα λιγότερο σε σχέση μ’ ένα κανονικό Σαββατοκύριακο χωρίς αγώνα Sprint. Εκτός αυτών υπάρχουν και τέσσερα σετ ενδιάμεσων ελαστικών Cinturato Green και τρία σετ βρόχινων ελαστικών Cinturato Blue αλλά δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν αφού οι καιρικές προβλέψεις μιλούν για ηλιοφάνεια και ζέστη.





Το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν διεξάγεται σε μια αγωνιστική διαδρομή που συνδυάζει στενές στροφές και μεγάλες ευθείες. Με μήκος πάνω από 6 χιλιόμετρα, είναι μια από τις μεγαλύτερες στο πρόγραμμα. Περιέχει δύσκολα κομμάτια μέσα στην ιστορική πόλη (όπου η πίστα στενεύει στα 7.6 μέτρα!) στροφές 90 μοιρών αλλά και ευθείες με δυο ζώνες DRS.

Το οδόστρωμα είναι εντελώς νέο και η τραχύτητα της νέας ασφάλτου, που συνήθως είναι ελάχιστη και δε φθείρει τα ελαστικά, αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει την απόδοση. Επίσης, φέτος ο αγώνας δεν διεξάγεται Ιούνιο αλλά σχεδόν δύο μήνες νωρίτερα. Αν και σήμερα, στο Sprint Shootout, η θερμοκρασία οδοστρώματος πλησίαζε την αντίστοιχη περυσινή, φλερτάροντας με τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Υπάρχει πιθανότητα της τάξης του 75% να διακοπεί η εξέλιξη του αγώνα στο Μπακού. Πράγμα σαφές στις έως τώρα διαδικασίες που είχαν κόκκινες σημαίες. Πέρυσι είχαμε δυο φορές καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας που επέτρεψε σε κάποιους οδηγούς να κάνουν αλλαγή ελαστικών με μικρότερη καθυστέρηση. Στον αγώνα οι τέσσερις πρώτοι σταμάτησαν δυο φορές για αλλαγή ελαστικών.





Κανένας οδηγός δεν έχει κερδίσει δεύτερη φορά στους έξι αγώνες που έχουν γίνει ως τώρα στο Μπακού. Οι προηγούμενοι νικητές είναι οι Νίκο Ρόσμπεργκ, Ντάνιελ Ρικάρντο, Λιούις Χάμιλτον, Βάλτερι Μπότας, Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν. Οι μόνες ομάδες που έχουν κερδίσει είναι οι Mercedes και Red Bull Racing.

Ο Μάριο Ίζολα, αγωνιστικός διευθυντής της Pirelli, είπε σχετικά: «Το Μπακού έχει μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένα πολύ αργό τμήμα, σύνηθες σε διαδρομές πόλης αλλά και μερικά πολύ γρήγορα τμήματα. Επιλέξαμε τις τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας του 2023 που ταιριάζουν σ’ αυτό τον αγώνα. Ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες του Σαββατοκύριακου, πέρα από το σωστό συμβιβασμό στο σετάρισμα του μονοθεσίου θα είναι και η διαχείριση των ελαστικών. Τα ελαστικά στον εμπρός άξονα θέλουν ζέσταμα για να προσφέρουν τη μέγιστη πρόσφυση – στις μεγάλες ευθείες πέφτει η θερμοκρασία – ενώ την ίδια στιγμή είναι κρίσιμο να μην υπερθερμάνεις τα πίσω ελαστικά στη φάση της επιτάχυνσης. Οπότε κλειδί θα είναι η ισορροπία των θερμοκρασιών ανάμεσα στον εμπρός και στον πίσω άξονα καθώς υπάρχει κίνδυνος για μπλοκάρισμα».

Φωτογραφίες: Pirelli, Aston Martin F1