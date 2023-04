Η βρετανική ομάδα επιβεβαίωσε πως θα αγωνιστεί με ένα μονοθέσιο στον Αγώνα Σπριντ της F1 στο Αζερμπαϊτζάν.

Άσχημα είναι τα νέα για τη Williams Racing. Η βρετανική ομάδα θα αναγκαστεί να αγωνιστεί μόνο με τον Άλεξ Άλμπον στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Αυτό σημαίνει πως ο Λόγκαν Σάρτζεντ δεν θα πάρει μέρος στον αγώνα των 17 γύρων.

Ο Αμερικανός είχε επαφή με τον τοίχο στην έξοδο της στροφής 15 κατά τη διάρκεια του SQ2 του Sprint Shootout. Το μονοθέσιό του πληγώθηκε σημαντικά στον πίσω δεξί τομέα. Οι ζημιές που υπέστη η FW45 ήταν τέτοιες που η Williams αναγκάστηκε να ζητήσει την απόσυρση του μονοθεσίου από τον Αγώνα Σπριντ.

Logan’s car will not run in the #F1Sprint this afternoon despite the best efforts of the team. 😔



