Προβληματισμός και απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις της Red Bull Racing, έπειτα από τη νέα ήττα από τον Σαρλ Λεκλέρ σε κατατακτήριες.

Ο τέταρτος αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο για τη Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα τα έχει βρει σκούρα απέναντι στη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος, μετά τις χθεσινές κατατακτήριες, κατέκτησε την πρωτιά και στο Sprint Shootout.

Οι Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν βρέθηκαν στις θέσεις 2 και 3, δίχως να έχουν τη δυνατότητα να απειλήσουν τον Λεκλέρ. Μετά το τέλος του SQ3, μίλησαν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, με τον Μεξικανό να παραδέχεται την ανωτερότητα της Ferrari.

«Η πίστα σήμερα ήταν πολύ διαφορετική. Το ένα σετ μαλακής γόμας έκανε πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήταν δύσκολη διαδικασία, αν είχα πιο καθαρό γύρο θα με βοηθούσε να πάρω την pole. Η Ferrari είναι καλύτερη από εμάς στον ένα γύρο. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τον Αγώνα Σπριντ και το Grand Prix της Κυριακής», είπε ο Πέρεζ.

Από τη μεριά του, ο Μαξ Φερστάπεν εστίασε στα προβλήματα υπερθέρμανσης των ελαστικών που είχε στο τέλος: «Όλα πήγαιναν καλά, είχαμε καλό ρυθμό. Αλλά στο SQ3 στον πρώτο γύρο είχα μεγάλες στιγμές στις στροφές 5, 6 και 7. Στο γύρο με την περισσότερη πρόσφυση είχα ένα κάκιστο δεύτερο κομμάτι της πίστας. Δεν ήταν καλό. Κάναμε ακόμα ένα γύρο, κάτι που δείχνει πως έχουμε ρυθμό. Είναι κρίμα που είμαι 3ος. Με τη ζέστη όμως δεν θα είναι εύκολος ο Αγώνας Σπριντ, μπορεί να χρειαστεί διαχείριση στα ελαστικά. Δεν ανησυχώ όμως. Θα παλέψουμε στον αγώνα».

Ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 16:30 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 16:10.

Another tight Quali in Baku 👀 Checo and Max will start the #F1Sprint in P2 and P3 🔜 pic.twitter.com/hLivroMp77