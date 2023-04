Μήνυμα νίκης έστειλε ο οδηγός της Scuderia Ferrari στην F1 έπειτα από την ολοκλήρωση του Sprint Shootout στο Μπακού.

Το «δύο στα δύο» έκανε στις περιόδους κατατακτήριων δοκιμών της Formula 1 ο Σαρλ Λεκλέρ για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari κατέκτησε την πρωτιά στο Sprint Shootout και αργότερα μέσα στη μέρα θα εκκινήσει από την κορυφή στον Αγώνα Σπριντ. Το αποτέλεσμα έρχεται μετά την εντυπωσιακή pole position που πήρε την Παρασκευή στις κατατακτήριες.

Παρά το λάθος του στο τέλος του SQ3, που είχε ως αποτέλεσμα την επαφή του με τον τοίχο, ο Λεκλέρ ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με το αποτέλεσμά του, όχι όμως από τη συμπεριφορά των ελαστικών του: «Με τη μαλακή γόμα ελαστικών ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είχαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γόμα από χθες. Οι συνθήκες ήταν διαφορετικές και η συμπεριφορά τους διαφορετική. Είχα υπερθέρμανση στα πίσω ελαστικά στο δεύτερο γύρο. Προσπάθησα να πιέσω παραπάνω να ανακτήσω το χρόνο που είχα χάσει και έχασα τον έλεγχο. Ευτυχώς δεν έχει κάποια συνέπεια στις κατατακτήριες. Δεν ξέρω για τον Κάρλος Σάινθ πίσω μου, θα ήταν κρίμα αν βελτίωνε. Είμαι πολύ χαρούμενος με το γύρο μου και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και στον αγώνα».

Όσο για την προσέγγισή του τόσο στον Αγώνα Σπριντ όσο και στο Grand Prix, o Λεκλέρ απάντησε: «Θα πάμε για τη νίκη, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Στον αγώνα υστερούμε, η Red Bull είναι ένα βήμα μπροστά. Θα δούμε πώς θα πάει. Πιστεύω πως βελτιώσαμε αρκετά το μονοθέσιό μας, αλλά σήμερα θα δούμε πού πραγματικά βρισκόμαστε σε απόδοση. Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω τις Red Bull. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Η Ferrari πρέπει να είναι στην κορυφή, θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω».

Ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 16:30 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 16:10.

