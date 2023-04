Σαν Σήμερα: Όταν η τύχη εγκατέλειψε τους Φινλανδούς

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 μέχρι και σήμερα κάνουν τον κόσμο να παραμιλά. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Πληθώρα αγώνων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα σε διάφορες πίστες της Ισπανίας, τόσο στον κόσμο της Formula 1, όσο και σε αυτόν του MotoGP. Επιπλέον θα μάθουμε πως οι αγώνες έχουν και μία άδικη πλευρά, με δύο Φινλανδούς οδηγούς να βγαίνουν χαμένοι.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 29/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, ο Έμερσον Φιτιπάλντι εκμεταλλεύτηκε τα μηχανικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Ρόνι Πέτερσον, Τζάκι Στιούαρτ και Κάρλος Ρόιτμαν για να κερδίσει το Grand Prix Ισπανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Φρανσουά Σεβέρ για την Tyrrell, με το βάθρο να ολοκληρώνει ο Τζορτζ Φόλμερ της Shadow, στον μόλις δεύτερο αγώνα του στη Formula 1.

SPAIN 1973: It is the great Emerson Fittpaldi's birthday today! On display here, his sheer perseverance, proving to finish first, first you must finish!



Rent or buy If You’re Not Winning…You’re Not Trying now on https://t.co/SzQiOomZen 👉 https://t.co/lASqePvDxm#DUKE #F1 pic.twitter.com/MazpOd9x5n