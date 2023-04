Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing περίμενε καλύτερη εμφάνιση από τον εαυτό του στις κατατακτήριες του Μπακού.

Σκληρό ανταγωνισμό από τη Ferrari συνάντησε η Red Bull Racing στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο Σαρλ Λεκλέρ κατέκτησε την 19η pole position της καριέρας του στη Formula 1, επικρατώντας των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ. Ο Μεξικανός οδηγός εμφανίστηκε προβληματισμένος στις πρώτες δηλώσεις μετά το τέλος της περιόδου, τόσο από το γύρο του στο Q3 όσο και από την ταχύτητα του μονοθεσίου της ιταλικής ομάδας.

«Είμαι λίγο απογοητευμένος από την 3η θέση, γιατί υπήρχε η δυνατότητα για κάτι καλύτερο. Ο γύρος μου δεν ήταν πολύ καλός. Όμως αν υπάρχει μία πίστα που μπορείς να κερδίσεις θέσεις στον αγώνα, αυτή είναι εδώ. Γνωρίζαμε ότι η Ferrari θα ήταν πολύ δυνατή και αποτελεσματική εδώ, ότι θα ήταν η μεγαλύτερη απειλή για εμάς. Θεωρώ ότι ο Σαρλ έκανε έναν εκπληκτικό γύρο», σχολίασε ο Πέρεζ μετά από σχετική ερώτηση του Μαρκ Ουέμπερ.

Ο 33χρονος οδηγός αναφέρθηκε στις προκλήσεις από την μία μόλις περίοδο ελεύθερων δοκιμών και τα όσα έγιναν στις κατατακτήριες. «Η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη στο Q1 με τις κόκκινες σημαίες. Χρησιμοποιώντας μάλιστα το ίδιο σετ ελαστικών, γιατί δεν θέλεις να φθείρεις και άλλο στην πρώτη περίοδο. Οπότε ήταν δύσκολο να τα ζεστάνεις, ώστε να περάσεις στο Q2 χωρίς να κάνεις κάποιο λάθος. Χωρίς αρκετές ελεύθερες δοκιμές, οι προκλήσεις ήταν μεγάλες».

