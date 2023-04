O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στους στενούς δρόμους του Μπακού.

Η δράση ξεκίνησε στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, τον τέταρτο αγώνα της Formula 1 για το 2023, με τη Red Bull Racing να παίρνει οριακά το πάνω χέρι στο FP1. Σε μία διαδικασία με πολλά συμβάντα, ομάδες και οδηγοί έπρεπε να προετοιμαστούν κατάλληλα, διότι λίγο αργότερα ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αξιολόγηση νέων εξαρτημάτων, βελτιστοποίηση του set-up και προσομοιώσεις για τις κατατακτήριες και τον αγώνα.

Ταχύτερος στη διαδικασία ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, σημείωσε στο τέλος της διαδικασίας χρόνο 1:42,315 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ξεπέρασε για 37 χιλιοστά τη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος είχε δύο εξόδους στο FP1, ωστόσο έδειξε σημαντικά δείγματα ταχύτητας. Αν η διαφορά είναι πραγματική μεταξύ των δύο μονοθεσίων, τότε στις κατατακτήριες δοκιμές θα δούμε τεράστια μάχη.

🏁 FREE PRACTICE 1 🏁 Max Verstappen tops the session with a 1:42.315 ⏱️ #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/KmZJ1aJMMy

Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ, ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον teammate του, με τον Κάρλος Σάινθ να τον ακολουθεί. Εντυπωσιακή ήταν η 5η θέση του Λάντο Νόρις για λογαριασμό της McLaren, η οποία έχει σημαντικές αναβαθμίσεις στην MCL60.

Carlos Sainz gives the wall an early kiss 🤏#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/TvLJJH6R44