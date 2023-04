Σαν Σήμερα: Οι πρώτες νίκες των Λάουντα και Ζακ Βιλνέβ στη Formula 1

Πολλά από τα γεγονότα της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Μονοπώλιο της Formula 1 περιλαμβάνεται σστο σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αγώνες από τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες σε ιστορικές πίστες, με αποτελέσματα έκπληξη και νίκες από κορυφαίους οδηγούς. Διαβάστε παρακάτω, τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1974, ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη Formula 1, οδηγώντας μια Ferrari 312B3 στη Χαράμα για το GP Ισπανίας. Aυτή ήταν επίσης η πρώτη νίκη για τη Ferrari μετά το GP Γερμανίας του 1972. Ο Λάουντα εκκίνησε από την pole position και επικράτησε του ομόσταβλού του, Κλέι Ρεγκατσόνι για σχεδόν 36 δευτερόλεπτα. Ο Έμερσον Φιτιπάλντι της McLaren έκλεισε το βάθρο τερματίζοντας έναν γύρο πίσω.

Σαν σήμερα το 1991 η McLaren έκανε το 1-2 στο GP Αγίου Μαρίνου της Formula 1, με τον Άιρτον Σένα να επικρατεί του Γκέρχαρντ Μπέργκερ. Μια ξαφνική νεροποντή αμέσως πριν από την εκκίνηση σήμαινε ότι η Ferrari έμεινε εκτός αγώνα πολύ πρόωρα. Ο Αλέν Προστ έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στον γύρο σχηματισμού, ενώ ο Ζαν Αλεζί να έχει την ίδια κατάληξη στον τρίτο γύρο. Ο αγώνας αποδείχθηκε χαοτικός για όλες τις ομάδες (πλην της McLaren), με τον Τζέι Τζέι Λέιτο να ολοκληρώνει το βάθρο για την αδύναμη Dallara.

#OnThisDay in 1991 at Imola, Ayrton Senna 🇧🇷 in McLaren MP4/6 - Honda RA121E #V12 extended his record of most pole positions in #F1 to 55 pic.twitter.com/jNH0dfYAYP