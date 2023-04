Η FIA αποφάσισε να κάνει αλλαγές στις ζώνες της διαδρομής στο Μπακού όπου οι οδηγοί θα χρησιμοποιούν την κινούμενη πίσω αεροτομή.

Τη φετινή χρονιά, γίνεται προσπάθεια από την παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού να μειωθεί η επιρροή που έχει το σύστημα DRS στα προσπεράσματα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει την κινούμενη πίσω αεροτομή να κάνει τα προσπεράσματα αρκετά εύκολα, έως διαδικαστικά. Ως αποτέλεσμα, η πρόκληση είναι μικρότερη και το… θέαμα που προσφέρει δεν αρμόζει στη Formula 1.

Στο επερχόμενο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, οι οδηγοί μπορούν να ενεργοποιήσουν το DRS σε δύο σημεία της πίστας. Η πρώτη ζώνη ξεκινά 54 μέτρα μετά τη στροφή δύο. Το σημείο ανίχνευσης διαφοράς μεταξύ των μονοθεσίων είναι λίγο πριν τη δεύτερη στροφή.

