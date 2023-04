Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο επικεφαλής της Haas για τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της F1 και τόνισε τις μεγαλύτερες αρετές του.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της φετινής σεζόν της Formula 1 είναι ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός μεταπήδησε φέτος από την Alpine στην Aston Martin, μία απόφασή που έως τώρα έχει αποδειχθεί σωστή.

Στα πρώτα τρία Grand Prix μετρά τρεις συνεχόμενες παρουσίες στο βάθρο και η αγωνιστική απόδοση της βρετανικής ομάδας είναι τέτοια, που δίνει στον 41χρονο Αλόνσο ελπίδα πως μπορεί να επιστρέψει όχι μόνο στις νίκες, αλλά και στη διεκδίκηση του τίτλου.

Για τον Φερνάντο Αλόνσο μίλησε στο talkSPORT ο επικεφαλής της Haas, Γκίνθερ Στάινερ, που δήλωσε εντυπωσιασμένος με την ταχύτητα του Ισπανού: «Όλοι όσοι παρακολουθούν Formula 1 ξέρουν πως ο Φερνάντο είναι ένας οδηγός που έχει ορισμένες ικανότητες που λείπουν από άλλους. Κατά την άποψή μου, δεν χρειάζεται κάποιον να του χειρίζεται τη στρατηγική. Μπορεί να διαχειριστεί τη στρατηγική του μέσα από το μονοθέσιο. Είναι πολύ καλός σε αυτό και φυσικά είναι εξαιρετικός οδηγός. Αυτά είναι τα δυνατά του σημεία».

Το γεγονός πως ο Αλόνσο αγωνίζεται σε ηλικία 41 ετών (42 τον Ιούλιο) και οδηγεί σε κορυφαίο επίπεδο, εντυπωσιάζει τον Στάινερ: «Μετά τα 40 του χρόνια, έγινε καλύτερος αντί να κάνει βήμα προς τα πίσω. Αυτό είναι φοβερό. Η απόφασή του να αλλάξει ομάδα, δούλεψε εξαιρετικά για εκείνον».

Ο Αλόνσο έχει κατακτήσει 32 νίκες στην καριέρα του μέχρι τώρα, με την τελευταία να είναι στο Grand Prix Ισπανίας πίσω στο 2013. Τότε, οδηγούσε ακόμη για τη Scuderia Ferrari. Στο επερχόμενο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν το τριήμερο 28-30 Απριλίου, ο Αλόνσο θα επιχειρήσει να πάρει την πρώτη του νίκη με τα πράσινα.

