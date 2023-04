O πολυπρωταθλητής της F1 είχε την ευκαιρία να δει τον αδερφό του να αγωνίζεται και να κατακτά ένα άκρως θετικό αποτέλεσμα.

Λίγες ημέρες προτού τον ενδιαφέρον του κόσμου της Formula 1 στραφεί στο Μπακού για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο Λιούις Χάμιλτον επισκέφθηκε την πίστα του Ντόνινγκτον στη Μ. Βρετανία. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή του Απριλίου και πήγε να δει τον αδερφό του, Νίκολας, να αγωνίζεται στο BTCC.

Παρά την έντονη βροχόπτωση, αρκετοί φίλαθλοι βρέθηκαν στην πίστα για να παρακολουθήσουν τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν. Για να αποφύγει όμως τα φώτα της δημοσιότητας, αποφάσισε να μεταμφιεστεί. Με δεδομένο πως ήταν στις κερκίδες της πίστας, αρκετοί στήθηκαν ή πέρασαν δίπλα από τον αστέρα της Mercedes-AMG Petronas στην F1 και δεν θα κατάλαβαν ποιος είναι. Την παρουσία του στο Ντόνινγκτον τη μαρτύρησε μέσω αναρτήσεων που έκανε στα social media.

«Δεν είχα πάει στο Ντόνινγκτον εδώ και πολύ καιρό. Ήμουν πολύ χαρούμενος να δω και να υποστηρίξω τον αδερφό μου ως ένας απλός θεατής. Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είμαι περήφανος για εσένα αδερφέ μου. Η έκτη θέση που πήρες ήταν ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα που άξιζες. Συνέχισε να πιέζεις», ανέφερε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

The way @LewisHamilton loves and supports his brother @nicolashamilton ✨🤩 >>>> pic.twitter.com/dxv0CZCZc8

Ο Νίκολας Χάμιλτον τερμάτισε έκτος στο δεύτερο εκ των τριών αγώνων του Βρετανικού Πρωταθλήματος Τουρισμού στην πίστα της περιοχής Λέστερσιρ. Αυτό ήταν το καλύτερό του αποτέλεσμα στο θεσμό. Είναι ο πρώτος οδηγός με ειδικές ανάγκες που συμμετέχει στο άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Μ. Βρετανίας και προσελκύει σε κάθε αγώνα χιλιάδες θεατές.

Wow, @nicolashamilton you are amazing as are all those @TeamHardRacing engineers who made some fantastic calls today. pic.twitter.com/tx7fk9Gzyw