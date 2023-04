Οι διοργανωτές του σιρκουί πόλης στο Μπακού ανακοίνωσαν ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια σε όλες τις εξέδρες.

Μετά από τρία Σαββατοκύριακα χωρίς αγωνιστική δράση, η Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν (28-30 Απριλίου). Ο τέταρτος αγώνας της σεζόν θα μας δείξει αν Aston Martin και Mercedes-AMG θα κλείσουν την απόσταση από την κυρίαρχη Red Bull Racing και αν η Scuderia Ferrari μπορεί να θέσει τέλος στον κατήφορο, ανεβάζοντας για πρώτη φορά φέτος έναν οδηγό της στο βάθρο.

Η ανυπομονησία του κοινού είναι μεγάλη, κάτι που μεταφράστηκε στο sold out για τις θέσεις στις κερκίδες. Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του Grand Prix στο Μπακού, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και στις 12 εξέδρες του σιρκουί πόλης.

The perfect start to race week: we are proud to say that all grandstands are now SOLD OUT! 🎉



We can't wait to see you all at Baku City Circuit soon to Expect The Unexpected together! 🇦🇿#AzerbaijanGP #F1 https://t.co/mvDr6PPaYH pic.twitter.com/KKQeZJROU5