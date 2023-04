To πρώτο Grand Prix της F1 στην παγκόσμια πρωτεύουσα του τζόγου θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 16-18 Νοεμβρίου 2023.

Το σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας περιλαμβάνει διαδρομή μήκους 6,12 χιλιομέτρων, με 17 στροφές, 3 ευθείας και 2 ζώνες DRS. Το Grand Prix της Formula 1 θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου 18 Νοεμβρίου (στις 10, τοπική ώρα). Η εκτιμώμενη μέγιστη ταχύτητα των μονοθεσίων ανέρχεται σε 342 χλμ/ώρα. Παράλληλα με τα έργα ασφαλτόστρωσης της διαδρομής, έχει αρχίσει και η κατασκευή των εγκαταστάσεων.

Κεντρικό σημείο βέβαια - όπως σε κάθε σιρκουί - κατέχει το κτίριο των paddock. Στην περίπτωση του Λας Βέγκας οι διοργανωτές αναφέρουν ότι δεν θα υπάρχει άλλο αντίστοιχο. Με μήκος όσο τρία γήπεδα ποδοσφαίρου (προφανώς εννοούν του αμερικάνικου ποδοσφαίρου) και τρεις ορόφους, θα προσφέρει απίστευτες ανέσεις τόσο στις ομάδες όσο και στους επισκέπτες.

