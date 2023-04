O οδηγός της Toyota Gazoo Racing διατήρησε τα ηνία και στο τελευταίο σκέλος του τέταρτου γύρου της σεζόν.

Την πρώτη του νίκη μετά το Ράλλυ Φινλανδίας του 2021 πανηγύρισε ο Έλφιν Έβανς! Ο οδηγός της Toyota Gazoo Racing διατήρησε με άνεση του προβάδισμά του στο τελευταίο σκέλος του Ράλλυ Κροατίας, κατακτώντας τη νίκη με προβάδισμα 27 δευτερολέπτων.

Ο Ουαλός μπήκε στο σκέλος με διαφορά 25.4 δευτερολέπτων από τον Όιτ Τάνακ της M-Sport και παρότι δεν κέρδισε καμία από τις τέσσερις ειδικές της Κυριακής, κατάφερε να επιστρέψει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Όμως δεν ήταν απλά η πρώτη του επιτυχία μετά από σχεδόν δύο χρόνια (και έκτη συνολικά στην καριέρα του), ήταν και η πρώτη του σε ασφάλτινο ράλλυ στο πλαίσιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Μπορεί να ήταν μία σημαντική επιτυχία για τον Έβανς, όμως η χαρά του καλύφθηκε από τη θλίψη για την απώλεια του Κρεγκ Μπριν, σε δυστύχημα που είχε κάνοντας δοκιμές για το Ράλλυ Κροατίας.

That one was for you, Craig. 🇮🇪



Elfyn and Scott climb to the top step of the podium as the WRC field stand together to remember and pay tribute to Craig with the Irish flag standing proud.#WRC #WRCLive #CroatiaRally #ForCraig pic.twitter.com/weKqfM0csg