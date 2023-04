Ο επικεφαλής της Haas F1 Team έγραψε βιβλίο για όσα συνέβησαν στο θεσμό την περσινή σεζόν.

Ο Γκίνθερ Στάινερ είναι γνωστός για το χιούμορ και την ιδιαίτερη προσέγγισή του στη Formula 1. O επικεφαλής της ομάδας της Haas κυκλοφόρησε μόλις ένα βίβλιο με τίτλο «Surviving to Drive» και θέμα όσα έγιναν τη σεζόν του 2022 στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Είναι προφανές ότι o Στάινερ θέλησε να τρολάρει τη δημοφιλή σειρά του Netflix, «Drive to Survive», επιλέγοντας το συγκεκριμένο τίτλο. «Όλοι λένε ότι οι προπονητές ποδοσφαίρου βρίσκονται υπό καθεστώς πίεσης. Πιστέψτε με, αυτό δεν είναι τίποτα. Η πραγματική πίεση είναι να βλέπεις τον οδηγό σου να πέφτει στις μπαριέρες με 300 χλμ/ώρα και το μονοθέσιο να διαλύεται μπροστά στα μάτια σου», αναφέρει σε ένα απόσπασμα του βιβλίου.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για παραγγελία μέσω του Amazon έναντι 15 λιρών, αλλά και ως audiobook.

