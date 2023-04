Ο Γάλλος κατασκευαστής εξετάζει την επιστροφή του στο σπορ αλλά έχει και κάποιες θεμελιώδεις διαφωνίες.

Το συμβόλαιο της Pirelli ως αποκλειστικού προμηθευτή ελαστικών στη Formula 1 ολοκληρώνεται στο τέλος του 2024 και η FIA έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία προσφορών για το νέο -επίσης αποκλειστικό- προμηθευτή που θα παρέχει ελαστικά στο σπορ την περίοδο 2025-2027.

Σε αυτήν τη διαδικασία δεν αποκλείεται να συμμετέχει και η Michelin, η οποία αποχώρησε από τη Formula 1 το 2006, έπειτα από αρκετά χρόνια έντονου ανταγωνισμού με την Bridgestone. Οι Γάλλοι παραδέχονται ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στο σπορ, ωστόσο για να συμβεί αυτό πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζει η F1 τα ελαστικά και στα πράγματα που ζητάει από τις εταιρείες κατασκευής τους.

