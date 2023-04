Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021 πιστεύει ότι η ομάδα του βρίσκεται «χρόνια πίσω» σε σχέση με τους αντιπάλους της.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό από πέρυσι παραπονιέται ότι η Yamaha M1 που οδηγεί στο MotoGP δεν βρίσκεται στο επίπεδο ανταγωνιστικότητας των ανταγωνιστών της. Ο Γάλλος επισημαίνει ότι πρέπει να οδηγεί πάνω από το όριο της μοτοσικλέτας του για να βρίσκεται κοντά στους αντιπάλους της κάτι που είδαμε πολύ ξεκάθαρα να συμβαίνει στο Σπριντ του Σαββάτου στο GP ΗΠΑ. Εκεί ο Κουαρταραρό σημείωσε πτώση, όταν το παράκανε στην προσπάθειά του να μη χάσει την επαφή του με τους πρωτοπόρους, κι ενώ βρισκόταν στην 4η θέση.

Σύμφωνα με τον Κουαρταραρό, η αδυναμίες της μοτοσικλέτας του έναντι των υπολοίπων φαίνονται ακόμα περισσότερο όταν βρίσκεται ανάμεσα σε ένα γκρουπ αναβατών μέσα στην πίστα και αισθάνεται σχεδόν ανυπεράσπιστος απέναντί τους. Για το λόγο αυτό, πιστεύει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει ριζικά στη φιλοσοφία σχεδιασμού της Μ1 για να μπορέσει πάλι να βρεθεί σε θέση να διεκδικήσει τον τίτλο.

Το σημείο στο οποίο επικεντρώνονται όλοι οι παρατηρητές είναι ο κινητήρας. Η Yamaha είναι η μόνη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιεί εν σειρά τετρακύλινδρο κινητήρα, με όλους τους υπόλοιπους να χρησιμοποιούν τους ισχυρότερους V4. Μάλιστα, η ιαπωνική ομάδα ζήτησε τη βοήθεια του διάσημου γκουρού κινητήρων της Formula 1, Λούκα Μαρμορίνι, για να τη βοηθήσει να βρει ισχύ από τον κινητήρα του 2023. Ο V4 κινητήρας όμως δεν ήταν ποτέ μέσα στη φιλοσοφία της Yamaha στο MotoGP.

El Diablo - OUT! 💥 A great start for @FabioQ20 unravels on lap 5! 😢 #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/VwVJq1SqWm

Ο Κουαρταραρό από την πλευρά του, μιλώντας μετά το Σπριντ στο Όστιν, είπε ότι κάτι θεμελιώδες πρέπει να αλλάξει με τη μοτοσυκλέτα, αλλά δεν αναμένει ότι αυτό θα γίνει μέσω του ανασχεδιασμού του κινητήρα.

«Φυσικά και κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω πώς, αλλά ύστερα από τέσσερα χρόνια δεν αισθάνομαι μεγάλη βελτίωση στη μοτοσικλέτα. Έχω πια περισσότερη εμπειρία σε αυτήν αλλά δεν βλέπω τεράστιες βελτιώσεις. Τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε είναι πολύ μεγαλύτερα από το να έχουμε για παράδειγμα μια νέα εξάτμιση ή κάποια άλλη μικρή βελτίωση. Για μένα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή και αυτό ξέρω ότι μπορεί να είναι δύσκολο. Αλλά αν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι θα φέρει βελτίωση, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Αυτήν τη στιγμή, ακόμη και η τελική ταχύτητα δεν ήταν όπως στους πρώτους αγώνες. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε γιατί και, αν μπορούμε, να βρούμε μια λύση. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν η Yamaha χρειάζεται να υιοθετήσει ένα V4 κινητήρα, γιατί δεν έχω οδηγήσει ποτέ V4. Πάντα οδηγούσα τη Yamaha και δεν θέλω να ζητήσω κάτι που δεν δοκίμασα ποτέ. Αλλά στο τέλος οι άλλοι το χρησιμοποιούν αυτό. Νομίζω ότι το σχέδιο για την επόμενη χρονιά δεν είναι αυτό (να μεταβούμε σε V4). Δεν ξέρω ακόμα, αλλά και πάλι θα ξεκινήσουμε από πολύ πίσω».

Absolutely nothing @FabioQ20 could do about that! 💨@Luca_Marini_97 blasts through to 2nd! 🔄#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/1CFgsTx805