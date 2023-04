Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Toyota στο φετινό πρωτάθλημα του WEC, με το πλήρωμα του #8 να κερδίζει τις 6 Ώρες του Πορτιμάο. Επικές μονομαχίες στις υπόλοιπες κατηγορίες μέχρι την τελευταία στιγμή.

Εντυπωσιακός και πολύ επεισοδιακός αποδείχθηκε ο δεύτερος αγώνας του WEC για το 2023, με τις 6 Ώρες του Πορτιμάο να μας προσφέρουν θέαμα σε όλες τις κατηγορίες. Μέχρι και τον τελευταίο γύρο, ήταν άγνωστο το πού θα τερματίσει το κάθε αγωνιστικό, με τις θέσεις του βάθρου να κρίνονται στις λεπτομέρειες.

Στην κατηγορία Hypercar, η Toyota Gazoo Racing πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα. Η ιαπωνική ομάδα είδε το ένα από τα δύο αγωνιστικά της να αντιμετωπίζει προβλήματα αξιοπιστίας κι έχασε την ευκαιρία να κάνει το 1-2. Οι Μπρέντον Χάρτλεϊ, Σεμπαστιέν Μπουεμί και Ρίο Χιρακάβα με το #8 GR010 Hybrid κέρδισαν για πρώτη φορά εφέτος, με μία εξαιρετική και κυριαρχική εμφάνιση. Ως αποτέλεσμα, βρίσκονται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών.

Η απόδοσή της ήταν εντυπωσιακή και τερμάτισαν ένα γύρο μπροστά από τη #50 Ferrari 499P των Αντόνιο Φουόκο, Νίκλας Νίλσεν και Μιγκέλ Μολίνα. Η ιταλική ομάδα προσπάθησε να ακολουθήσει διαφορετική στρατηγική, αλλά δεν της βγήκε. Ωστόσο ο ρυθμός της, όπως και των άλλων ομάδων στη Hypercar βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με την Toyota.

Το πρώτο της βάθρο στη σεζόν πανηγύρισε η Porsche Penske Motorsports. Οι Αντρέ Λότερερ, Κέβιν Εστρέ και Λόρενς Βανθούρ, παρά το γεγονός πως έπρεπε να επισκεφθούν μία επιπλέον φορά τα pits για ανεφοδιασμό, κράτησαν στην 4η θέση το #2 Cadillac.

Η Peugeot είχε ένα μέτριο αγώνα, χάνοντας απόδοση τις δύο τελευταίες ώρες. To #94 9Χ8 τερμάτισε στην 5η θέση μπροστά από τη #51 Ferrari που είχε προβλήματα με τα φρένα. Ακολούθησε το #93 Peugeot, ενώ στην 8η θέση τερμάτισε το #708 007 Hypercar της Glickenhaus Racing.

First hour of racing is completed here in Portugal and here are the highlights of the first 60 minutes of action.#WEC #6HPortimao pic.twitter.com/p2QP44xxJY — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 16, 2023

Από τον αγώνα εγκατέλειψαν τα αγωνιστικά #5 της Porsche και #4 της Vanwall. Στον αγώνα είδαμε πέντε διαφορετικούς κατασκευαστές στις πέντε πρώτες θέσεις και έξι στις πρώτες οκτώ θέσεις.

Safety Car is out for the first time today as Jacques Villeneuve is in the wall due to issues with his car.#WEC #6HPortimao pic.twitter.com/KBgwCILeI9 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 16, 2023

Στην LMP2 είχαμε για μία ακόμη φορά έναν εκπληκτικό αγώνα με μάχες μέχρι τελικής πτώσεως. Την τελευταία ώρα η πρωτοπορία άλλαξε έξι φορές με τη United Autosports να κυριαρχεί τελικά. Οι Όλιβερ Τζάρβις, Τζος Πίρσον και Γκίντο Βαν Ντερ Γκάρντε με το #23 Oreca 07 πήραν τη νίκη για μόλις 0,6 δευτερόλεπτα από το δεύτερο αγωνιστικό της ομάδας. Οι Φιλ Χάνσον, Μπεν Χάνλεϊ και Φρεντ Λουμπίν με το #22 είχαν τη νίκη στα χέρια τους, όμως μια ποινή 5 δευτερολέπτων τους στο μέσον του αγώνα ίσως να ήταν καθοριστική.

Στην τελευταία θέση του βάθρου βρέθηκε η Team WRT με το #41 Oreca, έπειτα από μία εξαιρετική μάχη που έδωσε με την Prema Racing. Οι Λουί Ντελετράζ, Ρόμπερτ Κουμπίτσα και Ρικάρντο Αντράντε ήταν αυτοί που πήραν την 3η θέση.

Στην κατηγορία GTE, είδαμε μία απίθανη μάχη ανάμεσα στην Corvette Racing και τη Richard Mille Racing. Σε όλο το τελευταίο stint, τα αγωνιστικά τους ήταν μαζί στην πίστα και προσέφεραν εξαιρετικό θέαμα μέχρι το τέλος. Εν τέλει, οι Νίκι Κάτσμπεργκ, Νίνο Βαρόνε και Μπεν Κίτινγκ στο τιμόνι της #33 Corvette C8.R μετουσίωσαν την pole σε νίκη για λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο και διεύρυναν τη διαφορά τους στη βαθμολογία.

H Λιλού Ουαντού ήταν η σταρ της ημέρας στη Ferrari 488 και μαζί με τους Αλέσιο Ροβέρα και Πέρεζ Κομπάν πέτυχαν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Iron Dames, Μισέλ Γκατάν, Ραχέλ Φρέι και Σάρα Μπόβι με τη #85 Porsche 911 GTE. Στην κατηγορία, συνολικά 4 γυναίκες ανέβηκαν στο βάθρο.

Επόμενος αγώνας του WEC είναι οι 6 Ώρες του Σπα στις 29 Απριλίου. Πρόκειται για τον τελευταίο αγώνα πριν από τις 24 Ώρες Λε Μαν και η τελευταία προετοιμασία των ομάδων για το θρυλικό αγώνα.

Second win of the season in LMGTE Am for the #33 @CorvetteRacing.#WEC #6HPortimao pic.twitter.com/zsPErD4Fxq — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 16, 2023

Αποτελέσματα 6 Ώρες Πορτιμάο

Φωτογραφίες: Michelin, Porsche, Ferrari