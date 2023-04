Σαν Σήμερα: Ο μετά θάνατον πρωταθλητής της Formula 1

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Δεν έχουν όλες οι ιστορίες της Formula 1 αίσιο τέλος και αυτό ισχύει για τον Γιόχαν Ριντ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που «έφυγαν» νωρίς. Η ιστορία του, μαζί με αυτή δύο GP στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ και ένα του MotoGP, συμπληρώνουν το σημερινό μας μενού.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1942, γεννήθηκε ο Γιόχαν Ριντ. Ο Αυστριακός εισήλθε στη Formula 1 το 1964 και, μετά από μερικά αξιόλογα αποτελέσματα στην Cooper και τη Brabham, πήγε στη Team Lotus το 1969. Κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο GP ΗΠΑ και το 1970 βρέθηκε σε δαιμονιώδη φόρμα, σημειώνοντας νίκη στο GP Μονακό με μια πεπαλαιωμένη Lotus 49 καθώς και τέσσερις συνεχόμενες νίκες με την καινούρια Lotus 72. Εκτός από άσος της Formula 1, ο Ριντ ήταν πολύ αξιόπιστος και στα σπορ αυτοκίνητα, κερδίζοντας στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1965 μαζί με τον Μάστεν Γκρέγκορι, οδηγώντας μια Ferrari 250 LM.

Δυστυχώς σκοτώθηκε στη Μόντσα σε μια άσχημη σύγκρουση λίγο πριν τη στροφή Μικέλε Αλμπορέτο (πρώην Παραμπόλικα), στις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας. Το μονοθέσιο ενδεχομένως να παρουσίασε αστοχία στο σύστημα πέδησης, ενώ ο προστατευτικός τοίχος κακής ποιότητας συνέβαλε στην τραγική έκβαση. Το μπροστινό μέρος της Lotus 72B καταστράφηκε εντελώς και ο Ριντ, όντας μέσα στο μονοθέσιο με λυμένες τις ζώνες του, υπέστη σοβαρά τραύματα, στα οποία τελικά υπέκυψε λίγα λεπτά αργότερα. Με τέσσερις αγώνες να απομένουν είχε ήδη μια διαφορά 20 βαθμών από τον κοντινότερο διώκτη του, Τζάκι Ιξ, διαφορά που τελικά δεν καλύφθηκε. Ως εκ τούτου, ο Γιόχαν Ριντ έγινε ο πρώτος (και τελευταίος μέχρι σήμερα) οδηγός που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μετά θάνατον. Το τρόπαιο του πρωταθλητή απονεμήθηκε στη σύζυγό του.

Remembering F1's only posthumous champion, Jochen Rindt, who passed away on this day 50 years ago



Outrageously skilful and courageous, and beloved by all who met him



Taken too soon, but never forgotten pic.twitter.com/HLOnvwJDWH