Σαν Σήμερα: Η πρώτη νίκη της Mercedes στη Formula 1 μετά από 57 χρόνια

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Ποια ήταν η πρώτη νίκη της Williams-BMW στη Formula 1 και πότε έκανε χατ-τρικ ο Ζιλ Βιλνέβ; Αυτά, μαζί με τρία ακόμη συναρπαστικά Grand Prix διαδραματίζονται παρακάτω στο σημερινό... «Σαν Σήμερα». Επιπλέον, το… μενού περιλαμβάνει και μια σύντομη στάση του WRC στην Κένυα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 15/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1974, ο Κενυάτης Γιόγκιντερ Σιν, κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), επικρατώντας εντός έδρας στο... μαραθώνιο Σαφάρι με ένα Mitsubishi Lancer 1600 GSR. Η δεύτερη θέση κατέληξε στην Porsche 911 του Μπιορν Βάλντεγκαρντ, με τρίτη τη Lancia Stratos του Σάντρο Μουνάρι.

Σαν σήμερα το 1979, ο Ζιλ Βιλνέβ κατέγραψε την τρίτη σερί του νίκη στη Formula 1 θριαμβεύοντας στο μη-πρωταθληματικό «Race of Champions» στο Brands Hatch, πλαισιώνοντας έτσι τις δύο νίκες που είχε σημειώσει σε Κιαλάμι και Λονγκ Μπιτς για το επίσημο πρωτάθλημα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Νέλσον Πικέ της Brabham-Alfa Romeo, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο πρωταθλητής, Μάριο Αντρέτι.

1979 Race of Champions - Brands Hatch 😎🏆



Battle for the lead: Gilles Villeneuve (Ferrari 312 T3) vs Mario Andretti (Lotus-Ford) pic.twitter.com/BQQWjlXZzz — Scuderia Fans (@ScuderiaFansF1) January 17, 2018

Σαν σήμερα το 2001, η Williams-BMW και ο Ραλφ Σουμάχερ σημείωσαν την πρώτη τους νίκη στη Formula 1, στο GP Αγίου Μαρίνου. Ο Γερμανός έκανε μια πολύ καλή εκκίνηση από την τρίτη θέση και πήρε την πρωτοπορία από τις δύο McLaren των Ντέιβιντ Κούλθαρντ και Μίκα Χάκινεν, διατηρώντας την με άνεση μέχρι τον τερματισμό. Πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Σκωτσέζο και τον Ρούμπενς Μπαρικέλο της Scuderia Ferrari. Aυτή ήταν η πρώτη νίκη για την ομάδα της Williams, μετά το 1997.

Σαν σήμερα το 2007, ο Φελίπε Μάσα κέρδισε το GP Μπαχρέιν, αφήνοντας πίσω του τον ρούκι, Lewis Hamilton, που σημείωσε το τρίτο του βάθρο σε ισάριθμους αγώνες. Ο ομόσταυλος του Βρετανού στη McLaren, Φερνάντο Αλόνσο, βρισκόταν στην τρίτη θέση για το πρώτο σκέλος του αγώνα αλλά ο ρυθμός του έπεσε σταδιακά, χάνοντας τη θέση του στη φάση των pit-stops από τον Κίμι Ράικονεν. Ο Ισπανός έχασε και άλλη θέση, αυτήν τη φορά από τον Νικ Χάιντφελντ της BMW-Sauber, και ολοκλήρωσε τον αγώνα μόλις 5ος.

2007 BAHRAIN



Felipe Massa (Ferrari)'s pole lap at Sakhir #F1 pic.twitter.com/a8RLfbRuU5 — Motorsports in the 2000s (@CrystalRacing) November 24, 2020

Σαν σήμερα το 2012, η Mercedes-Benz επέστρεψε στις νίκες στη Formula 1 μετά το 1955, με τον Νίκο Ρόσμπεργκ να θριαμβεύει στο Grand Prix Κίνας. Ο Γερμανός εκκίνησε από την pole position και κυριάρχησε, με τις δύο McLaren των Τζένσον Μπάτον και Λιούις Χάμιλτον να τον πλαισιώνουν στο βάθρο. Ο έτερος οδηγός της Mercedes, Μίκαελ Σουμάχερ, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψει στο βάθρο μετά τα χρόνια του στη Ferrari, καθώς εγκατέλειψε στον 13ο γύρο εξαιτίας του εμπρός-δεξιού ελαστικού που δεν κουμπώθηκε σωστά στο πρώτο pit-stop του αγώνα.

Rosberg China 2012 ~ First win for himself and first win for Mercedes (as a constructor) in over 50 years. Did it in the best way possible from pole to flag pic.twitter.com/ponSs3s6zJ — Prost Stan Account (@f1_headassery) November 27, 2022

Σαν σήμερα το 2018, πραγματοποιήθηκε το GP Κίνας της Formula 1. Μετά από ένα υποτονικό πρώτο μισό, μια σύγκρουση ανάμεσα στις Toro Rosso των Μπρέντον Χάρτλεϊ και Πιέρ Γκασλί, οδήγησε στην εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας, δημιουργώντας συνθήκες για ένα εντυπωσιακό φινάλε. Η Red Bull Racing ήταν η μόνη που πήρε το ρίσκο να αλλάξει ελαστικά, κάτι που τελικά την ευνόησε. Ο Ντάνιελ Ρικάρντο, με ελάχιστους γύρους να απομένουν, αξιοποίησε την επιθετική μα συνάμα καθαρή του οδήγηση και προσπέρασε συνολικά πέντε οδηγούς έως τον 45ο γύρο, ώστε να κατακτήσει την έκτη νίκη της καριέρας του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

How insane were these overtakes @danielricciardo made on his way to winning the 2018 Chinese Grand Prix? 🤯



China, we can't wait to be back for more racing soon! 🙌#ChineseGP 🇨🇳 #F1 pic.twitter.com/ICdedXUGfr — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Φωτογραφίες: crystalracing/Twitter, mundialderally/Twitter, Mercedes