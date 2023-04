Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, τίθεται αντιμέτωπος με άλλους αστέρες του αθλητισμού διεκδικώντας ένα ιδιαίτερα δημοφιλές βραβείο.

Τα ετήσια Laureus World Sports Awards πλησιάζουν και θα αναδείξουν τον καλύτερο Αθλητή της Χρονιάς από την προηγούμενη σεζόν. Το βραβείο αυτό είναι γνωστό στον κόσμο της Formula 1, καθώς στο παρελθόν το έχουν κατακτήσει οι Μίκαελ Σουμάχερ, Σεμπάστιαν Φέτελ, Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing, είχε μία σεζόν κυριαρχίας το 2022, κερδίζοντας 15 Grand Prix. Μάλιστα, έθεσε νέο ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μία χρονιά. Έτσι, έφτασε με άνεση στο δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά του.

Το 2022 ο Φερστάπεν είχε κερδίσει τον τίτλο του «Αθλητή της Χρονιάς» στα Laureus World Sports Awards για τα επιτεύγματά του το 2021. Φέτος είναι και πάλι υποψήφιος και αν καταφέρει να κερδίσει, θα είναι η πρώτη φορά που οδηγός της F1 θα έχει πάρει δύο συνεχόμενες χρονιές το βραβείο αυτό.

Βέβαια, ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός και απέναντί του έχει αθλητές παγκοσμίου βεληνεκούς. Ο ποδοσφαιριστής, Λιονέλ Μέσι, είναι ένας εξ’ αυτών. Ο Αργεντίνος, «μάγος» της μπάλας, είχε μία εξαιρετική σεζόν το 2022, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Lionel Messi - World Cup 2022 The greatest World Cup campaign of all-time. pic.twitter.com/XkS9XQoyiI

Ο συμπαίκτης του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Μπαπέ, βρίσκεται επίσης στη λίστα των υποψηφίων και ανεβάζει το επίπεδο του ανταγωνισμού στα ύψη.

Συνολικά υπάρχουν έξι υποψήφιοι για τον τίτλου του «Αθλητή της Χρονιάς». Εκτός από τους παραπάνω, στη λίστα είναι ο μπασκετμπολίστας του NBA και των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στεφ Κάρι, ο αστέρας του τένις, Ραφαέλ Ναδάλ και ο αθλητής στίβου και συγκεκριμένα του άλματος επί κοντώ, Αρμάντ Γκούσταβ Ντουπλάντις.

"He's one of the greatest players this league has ever seen."



Stephen Curry's 2022 NBA Finals was absolutely spectacular. pic.twitter.com/AA9OFeGnSq