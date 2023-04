Ο Γερμανός τέσσερις φορές πρωταθλητής της F1, μίλησε για το πώς περνάει τον ελεύθερο του χρόνο μακριά από τις πίστες.

Το Grand Prix Άμπου Ντάμπι του 2022 ήταν το τελευταίο του Σεμπάστιαν Φέτελ στη Formula 1, αλλά αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν μέχρι και σήμερα πως ο Γερμανός θα επιστρέψει σύντομα στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Ο Φέτελ άφησε την Aston Martin, η οποία πρωταγωνιστεί φέτος στη Formula, 1 και δεν είχε την ευκαιρία να παλέψει για βάθρα όπως κάνει έως τώρα ο Φερνάντο Αλόνσο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Bild, o 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής απάντησε στο ερώτημα για το αν έκανε λάθος που αποχώρησε από τη Formula 1 πέρυσι.

«Δεν μετανιώνω που αποσύρθηκα από τη Formula 1. Προφανώς τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα αν το μονοθέσιο της Aston Martin δεν ήταν τόσο γρήγορο. Αλλά η χαρά μου υπερτερεί αυτού. Δεν έχω στα πλάνα μου την επιστροφή στη Formula 1. Είμαι μια χαρά στην κατάσταση που βρίσκομαι και ανυπομονώ να ασχοληθώ με νέα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Μου αρέσει πολύ που περνάω χρόνο με την οικογένεια και τα παιδιά μου», είπε ο Φέτελ.

