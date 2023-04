Σαν Σήμερα: Ο τελευταίος μη-πρωταθληματικός αγώνας της Formula 1

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Κορυφαίοι οδηγοί περιλαμβάνονται στη σημερινή αναδρομή μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ένας παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 γεννήθηκε σαν σήμερα, ένας άλλος πήρε μια άνετη νίκη στη Μαλαισία, ενώ πραγματοποιήθηκε ένας ιδιαίτερος αγώνας για τελευταία φορά. Στον κόσμο του MotoGP, θα θυμηθούμε μία αμφιλεγόμενη νίκη του Βαλεντίνο Ρόσι και ένα άψογο αγωνιστικό τριήμερο του Μαρκ Μάρκεθ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1929, γεννήθηκε ο Μάικ Χόθορν. Ο Βρετανός έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 1952 με την Cooper και, μετά από κάποια εξαιρετικά αποτελέσματα, πήρε μετεγγραφή στη Scuderia Ferrari. Το 1953 σημείωσε την πρώτη του νίκη στο GP Γαλλίας. Μετά από μερικές μέτριες σεζόν, το 1958 έκανε την υπέρβαση και κατέκτησε το πρωτάθλημα, έχοντας για αντίπαλο το θρύλο, Στέρλινγκ Μος. Πέραν αυτής της τεράστιας διάκρισης, σημείωσε και νίκες σε ιστορικούς αγώνες αντοχής όπως οι 24 ώρες Λε Μαν αλλά και του Σπα. Δυστυχώς, δεν υπερασπίστηκε τον τίτλο του στη Formula 1, καθώς τον Ιανουάριο του 1959 σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο στη Μεγάλη Βρετανία, σε ηλικία μόλις 29 χρονών. Ταλαιπωρούνταν ήδη από χρόνια προβλήματα στα νεφρά και οι γιατροί τού έδιναν ελάχιστο χρόνο ζωής.

A tribute to Britain's first F1 World Champion Mike Hawthorn 60 years on from his title...@MBrundleF1 drives Hawthorn's Ferrari 246 Dino

LIVE NOW on Sky Sports F1

📺 Sky Go: https://t.co/fxH1316WnM

🗒️ Blog: https://t.co/SzGssX5IJr #SkyF1 #F1 #BritishGP pic.twitter.com/ydq8HwFOWw July 8, 2018

Σαν σήμερα, επίσης το 1983, φιλοξενήθηκε ο τελευταίος μη-πρωταθληματικός αγώνας στην ιστορία της Formula 1. Η ιδέα διεξαγωγής υποστηρικτικών αγώνων είχε ιδιαίτερη απήχηση στα ‘50s και ‘60s, αλλά άρχισε σταδιακά να εγκαταλείπεται από τα ‘70s, με σκοπό τη μεγαλύτερη προσοχή στο επίσημο πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, οι ιδιοκτήτες της πίστας του Μπραντς Χατς διοργάνωσαν το λεγόμενο «Race of Champions», με χρηματοδότηση εταιρειών καπνοβιομηχανίας. Ο πρωταθλητής, Κέκε Ρόσμπεργκ, εκκίνησε από την pole position και έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ρενέ Αρνού στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Παρά το μηχανικό πρόβλημα προς το τέλος της μάχης, κατάφερε να πάρει τη νίκη. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Ντάνι Σάλιβαν και Άλαν Τζόουνς.

#OnThisDay in 1983.



F1's final non-championship event took place with Keke Rosberg, Williams-Ford-FW08C, beating Danny Sullivan's Tyrrell-Ford-011 by 0.490 sec to win the Race of Champions at Brands Hatch.



© FOM#F1 pic.twitter.com/aHFxt3cQKI — F1 Nostalgia 🏁 (@_F1_Retro) April 10, 2021

Σαν σήμερα το 2005, το πρωτάθλημα του MotoGP ξεκίνησε με την πρεμιέρα να λαμβάνει χώρα στην Ισπανία και την πίστα της Χερέθ. Ο αγώνας αυτός έχει μείνει στην ιστορία για την συγκλονιστική μονομαχία ανάμεσα στον poleman Βαλεντίνο Ρόσι και τον τοπικό ήρωα Σέτε Ζιμπερνάου. Οι δυο άλλαξαν πολλάκις θέσεις στην κορυφή, με τη νίκη τελικά να κρίνεται στην 13η και τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου. Ο «Γιατρός» απαίτησε το προσπέρασμα από την εσωτερική και έστειλε τον Ζιμπερνάου εκτός πίστας για να κατακτήσει τη νίκη. Φυσιολογικά, ο Ισπανός πέρασε την γραμμή του τερματισμού όντας αηδιασμένος από την έκβαση της μάχης και ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Ρόσι.

Valentino Rossi, retiring at the end of 2021, vs Sete Gibernau, Jerez MotoGP, final lap, April 2005. pic.twitter.com/xSmSHl5sto [email protected] (@mhar4) August 8, 2021

Σαν σήμερα το 2011, έλαβε χώρα το GP Μαλαισίας στην Σεπάνγκ, δεύτερος αγώνας της σεζόν στη Formula 1. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ επικράτησε άνετα εκκινώντας από την pole position, με τον Τζένσον Μπάτον της McLaren να τον ακολουθεί. Οι Λιούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο είχαν επαφή, με τον Ισπανό να σπάει την αεροτομή του στην προσπάθεια να περάσει τον Βρετανό. Ο Νικ Χέιντφελντ της Lotus-Renault ήταν αυτός που τελικά τερμάτισε τρίτος, για το 13ο και τελευταίο του βάθρο στο σπορ.

Σαν σήμερα το 2016, πραγματοποιήθηκε το GP ΗΠΑ του MotoGP, στην πόλη του Όστιν και το Circuit of the Americas. Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, καθώς ήταν πρώτος στις ελεύθερες δοκιμές, στις κατατακτήριες και στον αγώνα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Χόρχε Λορένθο της Yamaha, ενώ το βάθρο «έκλεισε» ο Αντρέα Ιανόνε της Ducati.

Φωτογραφίες: F1_images/Twitter, Thebishf1/Twitter, Honda/Twitter