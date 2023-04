Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari παραδέχεται πάντως ότι χρειάζεται ακόμα αρκετή βελτίωση ώστε να καλυφθεί η διαφορά ταχύτητας της αυστριακής ομάδας.

Με μόλις 26 βαθμούς στα τρία πρώτα Grand Prix του 2023 (20 από τον Σάινθ και 6 από τον Λεκλέρ) η Scuderia Ferrari έχει απογοητεύσει τους φίλους της στην αρχή της φετινής σεζόν της Formula 1. Και στο Μαρανέλο γνωρίζουν ότι η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί είναι αρκετά μεγάλη. Σχεδιάζοντας την SF-23, στη Ferrari επέλεξαν να δώσουν περισσότερη έμφαση στην μέγιστη ταχύτητα στις ευθείες, «θυσιάζοντας» ένα μέρος της απόδοσης του μονοθεσίου στις στροφές.

Τα στοιχεία από τα speed trap σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Αυστραλία δείχνουν ότι η απόσταση RB19 και SF-23 μειώθηκε, όχι όμως σε τέτοιο σημείο που θα επέτρεπε στην ιταλική ομάδα να γίνει ανταγωνιστική. Όπως φαίνεται, στην πίστα του Σακχίρ η SF-23 «πέρασε μπροστά», ενώ σε Τζέντα και Άλμπερτ Παρκ μείωσε απλά τη διαφορά.

Μπαχρέιν

2022 6,6 χλμ/ώρα υπέρ της Red Bull

2023 0,9 χλμ/ώρα υπέρ της Ferrari

Σαουδική Αραβία

2022 8,0 χλμ/ώρα υπέρ της Red Bull

2023 5,0 χλμ/ώρα υπέρ της Red Bull

Αυστραλία

2022 8,5 χλμ/ώρα υπέρ της Red Bull

2023 5,4 χλμ/ώρα υπέρ της Red Bull

Βέβαια τα στοιχεία από τα speed trap δεν είναι 100% αντιπροσωπευτικά της πραγματικής κατάστασης, καθώς εμφανίζουν την ταχύτητα των μονοθεσίων σε ένα συγκεκριμένο σημείο της πίστας. Π.χ. δεν αποτυπώνουν το πόσο γρήγορα ένα μονοθέσιο φθάνει την μέγιστη ταχύτητά του, ενώ σε ορισμένες πίστες υπάρχουν σημεία με υψηλότερες ταχύτητες (όπως στην Μελβούρνη, στο τέλος των ζωνών DRS).

