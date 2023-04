Η έξοδος του Κέβιν Μάγκνουσεν στον γύρο 54 του αγώνα της F1 στη Μελβούρνη θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες.

Παρότι πολλοί άσκησαν κριτική στην επιλογή του αλυτάρχη της Formula 1, Νιλς Βίτιχ, να βγάλει κόκκινη σημαία στον γύρο 56 του Grand Prix της Αυστραλίας, μία ιστορία που γνωστοποιήθηκε μετά το τέλος του αγώνα πιστοποίησε πως πρώτο μέλημα όλων πρέπει να είναι η ασφάλεια. Οδηγών και θεατών.

Όταν στον γύρο 54 ο Κέβιν Μάγκνουσεν το παράκανε στη στροφή 2 χτυπώντας στον εξωτερικό τοίχο, ένα κομμάτι από τη ζάντα του πίσω δεξιού τροχού της Haas εκτοξεύτηκε. Αυτό κατάφερε να περάσει πάνω από τον προστατευτικό φράκτη και να καταλήξει στο κοινό που παρακολουθούσε τον αγώνα.

The incident involving Kevin Magnussen that led to our third restart of the day! 💥 #AusGP #F1 pic.twitter.com/PLxHFsZMhK

Συγκεκριμένα, τραυμάτισε τον Ουίλ Σουίτ, που χτυπήθηκε στο δεξί χέρι. Ο Αυστραλός μίλησε στο Fox Sunrise για το συμβάν και δήλωσε τυχερός.

«Ο Μάγκνουσεν περνούσε από τη στροφή 2, τον ακολουθούσα με το βλέμμα αλλά ακριβώς μπροστά μου χτύπησε στον τοίχο κι ένα κομμάτι από το μονοθέσιό του πέρασε πάνω από το φράκτη. Πολλοί θεατές γύρω μου κινήθηκαν για να το αποφύγουν – με χτύπησε στο χέρι. Το είχα σηκωμένο γιατί είχα τα ακουστικά στα αυτιά μου. Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω πολύ τυχερός. Ο τραυματισμός δεν είναι όσο σοβαρός θα μπορούσε να είναι. Το κομμάτι ήταν πολύ μεγάλο, δίπλα μου στεκόταν η αρραβωνιαστικιά μου και εκείνη είναι λίγο πιο κοντή από εμένα. Αφού χτύπησε λοιπόν εμένα σε αυτό το ύψος, αν χτυπούσε εκείνη, θα τη χτυπούσε στο κεφάλι. Νιώθω πολύ τυχερός που δεν είχαμε χειρότερη εξέλιξη», είπε ο Σουίτ.

Spectator Will Sweet was hit by flying debris at turn two at the Australian Grand Prix after Kevin Magnussen's car hit the wall. He tells us how he narrowly avoided disaster. pic.twitter.com/JncN5xSZFj