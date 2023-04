Σαν Σήμερα: Όταν ο Βιλνέβ ξέχασε να πάρει εκκίνηση

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, κάνουν μέχρι σήμερα κόσμο να παραμιλά. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Την τιμητική του έχει σήμερα το MotoGP, με τέσσερις αγώνες να περιλαμβάνονται στη σημερινή αναδρομή μας. Επιπλέον, στον κόσμο της Formula 1 θα μάθουμε για την πιο παράξενη νίκη του Ζιλ Βιλνέβ, την πρώτη νίκη του Φερνάντο Αλόνσο με τη McLaren και την κυριαρχία του Σεμπάστιαν Φέτελ με Ferrari, στο Μπαχρέιν. Το Ράλλυ Σαφάρι για το WRC, φυσικά και δεν λείπει.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1979, φιλοξενήθηκε ο τέταρτος αγώνας της σεζόν της Formula 1, στο σιρκουί πόλης του Λονγκ Μπιτς. Ο poleman, Ζιλ Βιλνέβ, δημιούργησε μεγάλη σύγχυση στο τέλος του γύρου σχηματισμού, καθώς ξέχασε να σταματήσει στη θέση του στο grid και συνέχισε ακάθεκτος στο υπόλοιπο της ευθείας εκκίνησης/τερματισμού. Οι πίσω οδηγοί μπερδεύτηκαν και η εκκίνηση παρατάθηκε με ακόμα έναν γύρο σχηματισμού. Αρκετοί ζήτησαν να τιμωρηθεί ο Καναδός της Ferrari, κάτι που εν τέλει δεν συνέβη. Ο Βιλνέβ έκανε έναν αψεγάδιαστο αγώνα και κατέκτησε τη νίκη, έκανε τον ταχύτερο γύρο και ήταν επικεφαλής σε όλους τους γύρους, ώστε να κατακτήσει το μοναδικό Grand Chelem της καριέρας του. Ο Τζόντι Σέκτερ τερμάτισε δεύτερος, με το βάθρο να «κλείνει» ο Άλαν Τζόουνς της Williams.

Σαν σήμερα το 1985, ο «Ιπτάμενος Φινλανδός» και μελλοντικός τετράκις πρωταθλητής Γιούχα Κάνκουνεν, κατέκτησε την πρώτη από τις 23 νίκες του στο WRC, επικρατώντας στο Ράλλυ Σαφάρι. Ο αφρικανικός μαραθώνιος μονοπωλήθηκε από τις ιαπωνικές ομάδες, με τους Κάνκουνεν και Μπιόρν Βάλντεγκαρντ να κάνουν το 1-2 για την Toyota.

Σαν σήμερα το 2001, άνοιξε η αυλαία της σεζόν στο «παλιό» MotoGP με το GP Ιαπωνίας, στην πίστα της Σουζούκα. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο τοπικός ήρωας, Τόρου Ουκάβα, ο οποίος βρισκόταν στις πρώτες θέσεις και σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο. Ωστόσο, είχε πτώση στους τελευταίους γύρους και εγκατέλειψε άδοξα. Εν τέλει, νικητής αναδείχθηκε ο Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2006, έλαβε χώρα ο δεύτερος αγώνας της σεζόν στο MotoGP, με το GP Κατάρ. Οι Βαλεντίνο Ρόσι και Νίκι Χέιντεν είχαν μία αξιομνημόνευτη μάχη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εν τέλει, ο «Γιατρός» επικράτησε και κατέγραψε την 54η νίκη του, ισοφαρίζοντας τον θρύλο, Μικ Ντούχαν. Ακολούθησε ο Λόρις Καπιρόσι, μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Χέιντεν, για να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Σαν σήμερα το 2007, ο Φερνάντο Αλόνσο κυριάρχησε στο GP Μαλαισίας και κατέκτησε τη νίκη με τη McLaren. Ο Ισπανός εκμεταλλεύτηκε την κακή εκκίνηση του poleman, Φελίπε Μάσα, ο οποίος στη συνέχεια βγήκε εκτός πίστας στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον Λιούις Χάμιλτον για την δεύτερη θέση. Έτσι, ο Βρετανός διατηρήθηκε πίσω από τον Ισπανό ομόσταυλό του, με τον Κίμι Ράικονεν να κλείνει το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2012, η πίστα του Λουσέιλ φιλοξένησε ξανά αγώνα του MotoGP, αυτήν τη φορά υπό το φως των προβολέων - μάλιστα ήταν η πρεμιέρα της σεζόν. Ο συγκεκριμένος αγώνας σήμανε και την αλλαγή γενιάς μοτοσικλετών, με τους κινητήρες των 800cc που χρησιμοποιήθηκαν από το 2007 έως το 2011 να αντικαθίστανται από νέους, στα 1000cc.



Επίσης, η Honda μεταπήδησε από την RC212V στη νέα RC213V. Βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Χόρχε Λορένθο, ο οποίος κατάφερε να κρατήσει πίσω του τις δύο Repsol Honda των Ντάνι Πεντρόζα και Κέισι Στόνερ για να κατακτήσει τη νίκη.

Σαν σήμερα το 2018, ο Σεμπάστιαν Φέτελ διαχειρίστηκε εξαιρετικά τα ελαστικά του και κατέκτησε μια πανάξια νίκη στο GP Μπαχρέιν. Παρόλο που τον πλησίασε επικίνδυνα η Mercedes του Βάλτερι Μπότας, ο Γερμανός δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία. Η έτερη Mercedes του Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε το βάθρο, με τον Βρετανό να εκκινεί μόλις 9ος λόγω αλλαγής κιβωτίου.



Παρόλ' αυτά, προσέφερε θέαμα κάνοντας μια εντυπωσιακή τριπλή προσπέραση στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού, ενώ είχε επαφή με τον Μαξ Φερστάπεν. Στον αγώνα, ο Πιέρ Γκασλί της Toro Rosso τερμάτισε στην 4η θέση. Αυτός ήταν ο καλύτερος έως τότε τερματισμός της Honda στην υβριδική εποχή της Formula 1.

