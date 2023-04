Οι εκπρόσωποι των δέκα ομάδων της F1 φέρονται να αποδέχθηκαν την πρόταση για διπλές κατατακτήριες δοκιμές.

Πριν το Grand Prix της Αυστραλίας, διέρρευσε η πρόθεση της Formula 1 να πειραματιστεί ακόμα περισσότερο με τη δομή των αγωνιστικών τριημέρων που έχουν Αγώνες Σπριντ.

Με τα σημερινά δεδομένα, οι Παρασκευές έχουν την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών και τις κατατακτήριες, που ορίζουν τη σειρά εκκίνησης του Αγώνα Σπριντ. Τα Σάββατα έχουν μία μάλλον ανούσια δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών και τον αγώνα… «σφηνάκι». Με την Κυριακή να παραμένει αφιερωμένη στον κανονικό αγώνα.

Still not quite over the chaos of Sunday... 🤯#AusGP #F1 pic.twitter.com/i4WBbZNJbu