Η F1 ετοιμάζει αλλαγές στα αγωνιστικά τριήμερα που περιλαμβάνουν Αγώνες Σπριντ και δεν αποκλείεται να εφαρμοστούν από το Grand Prix του Μπακού.

Το 2021 μπήκαν στη ζωή μας οι Αγώνες Σπριντ που άλλαξαν τον τρόπο διεξαγωγής των τριημέρων της Formula 1. Οι κατατακτήριες μετακινήθηκαν την Παρασκευή και πραγματοποιούνται μετά από μόλις μία ωριαία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Το αποτέλεσμα των κατατακτηρίων, ορίζει τη θέση εκκίνησης του Σπριντ που διεξάγεται το Σάββατο, λίγη ώρα μετά από τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Τα αποτελέσματα του μικρής διάρκειας αγώνα, ορίζουν το grid για το Grand Prix της Κυριακής.

Από τη σεζόν που υιοθετήθηκαν οι Αγώνες Σπριντ, η Formula 1 προσπαθεί σε συνεργασία με τις ομάδες να βελτιώσει την εμπειρία των οπαδών. To 2022, αυξήθηκε ο αριθμός των οδηγών που βαθμολογούνται, ωστόσο δεν είδαμε τη βελτίωση στο θέμα που μας είχαν υποσχεθεί οι ιθύνοντες του σπορ.

