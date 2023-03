O Μάβερικ Βινιάλες ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο.

Με μεγάλο ενδιαφέρον ξκίνησε η δράση για του Grand Prix Αργεντινής, με την ομάδα της Aprilia να κάνει στο FP1 το 1-2 με τους Μάβερικ Βινιάλες και Αλέιξ Εσπαργκαρό. Η περίοδος έκρυβε εκπλήξεις για ορισμένους αναβάτες, με τα τελευταία λεπτά να μετατρέπονται σε μίνι κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Βινιάλες σημείωσε χρόνο 1:39,207 στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας, δείχνοντας πως η RS GP της ιταλικής ομάδας βολεύεται πολύ στην πίστα Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο, την πίστα που πέρυσι σημείωσε την πρώτη -και μοναδική μέχρι στιγμής- νίκη της στο MotoGP. Η επίδοσή του ήταν εντυπωσιακή, μιας και ο Εσπαργκαρό ήταν σχεδόν τρία δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός.

A mini-qualifying session going down! 💨 The riders want a fast lap with rain predicted for this afternoon! 🌧️ #ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/4DKPaarPfm

Η «απειλή» της βροχής επηρέασε τους αναβάτες, οι οποίοι επέλεξαν να κάνουν «time attack» στο τέλος του FP1, για να είναι εξασφαλισμένοι σε περίπτωση που βρέξει το απόγευμα. Αυτό έγινε γιατί τα συνδυασμένα αποτελέσματα των ελεύθερων δοκιμών, καθορίζουν το ποιοι θα συμμετάσχουν στο Q1 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing, 0,301 δευτ. πίσω από τον Βινιάλες. Ο Τακάκι Νακαγκάμι εντυπωσίασε με την 4η θέση στο FP1, ενώ πίσω του ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ με την Gresini Ducati.

Εντός της πρώτης 10άδας είχαμε άλλες τέσσερις Ducati των Ζοάν Ζαρκό, Λούκα Μαρίνι, Μάρκο Μπεζέκι και Πέκο Μπανάια. Αυτός που μπήκε «σφήνα» ανάμεσά τους ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι της Yamaha με την 8η ταχύτερη επίδοση.

Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση του Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος ήταν μόλις 15ος, ανάμεσα στις δύο KTM των Τζακ Μίλερ και Μπραντ Μπίντερ.

A disastrous start for @FabioQ20! 😮



With rain on the way it looks like he may have to go through Q1 tomorrow! ⚔️#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/AuN1LJUfEe