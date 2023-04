Σαν Σήμερα: Όταν ο Μοντόγια «έβαλε τα γυαλιά» στον Σουμάχερ

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Στο καθιερωμένο ταξίδι μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ειδικά της Formula 1, σήμερα, θα γνωρίσουμε έναν οδηγό… βύσμα και θα μάθουμε για ένα πολύ ανατρεπτικό αγώνα στη Βραζιλία. Επιπλέον, το WRC κάνει αισθητή την παρουσία του, με το Ράλλυ Πορτογαλίας του 2007.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/4 στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1971, γεννήθηκε ο Σίντζι Νακάνο. Παρά τα μέτρια αποτελέσματά του στη Formula 3 και Formula 3000, ο Ιάπωνας εκμεταλλεύτηκε τις διασυνδέσεις του με τη Honda και εξασφάλισε μία θέση στη Formula 1 το 1997 με την Prost. Αν και βαθμολογήθηκε σε δύο αγώνες, ο ρυθμός του ήταν σημαντικά υποδεέστερος από αυτόν των ομόσταυλων Ολιβιέ Πανίς και Γιάρνο Τρούλι. Το 1998, μετακόμισε στη Minardi και αγωνίστηκε εκεί για μόλις μία σεζόν. Έκτοτε, περιπλανήθηκε σε πρωταθλήματα των ΗΠΑ, ενώ αγωνίστηκε και σε αγώνες αντοχής.

Σαν σήμερα το 2001, το Ιντερλάγκος φιλοξένησε τον τρίτο αγώνας της σεζόν στη Formula 1, το GP Βραζιλίας . Βασικός πρωταγωνιστής στους πρώτους γύρους ήταν ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια της Williams. Μόλις στον τρίτο του αγώνα, ο Κολομβιανός έκανε αίσθηση προσπερνώντας απαιτητικά τον πρωταθλητή, Μίκαελ Σουμάχερ, στην πρώτη στροφή. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά προσπεράσματα του 21ου αιώνα. Παρά το βαρύτερο φορτίο καυσίμου που κουβαλούσε, κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά και έδειχνε να βαίνει ολοταχώς για μια άνετη παρθενική νίκη. Ωστόσο, ο αγώνας του τελείωσε άδοξα στον 37ο γύρο όταν χτυπήθηκε από την Arrows του Γιος Φερστάπεν.

2001 BRAZIL



After the safety car withdraws, Juan Pablo Montoya announces himself to #F1 when he overtakes Michael Schumacher



Meanwhile Barrichello clatters into Ralf @ Interlagos pic.twitter.com/9vfluY8wOE