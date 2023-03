Σαν Σήμερα: Το ιστορικό 1-2 της Mercedes

Πολλά από τα γεγονότα της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Ένα μεγάλο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού συμπεριλαμβάνεται στο σημερινό ταξίδι μας στο παρελθόν. Θα γνωρίσουμε έναν πασίγνωστο ιδρυτή ομάδας στη Formula 1, θα μάθουμε για έναν οδηγό που σημείωσε ρεκόρ, θα θυμηθούμε την πρώτη νίκη του Κάρλος Ρόιτμαν, έναν αγώνα στη Βόρεια και έναν στη Νότια Αμερική και ένα ιστορικό αποτέλεσμα της Mercedes. Στον κόσμο των δύο τροχών, θα γνωρίσουμε ένα σύγχρονο θρύλο και θα μάθουμε τι έγινε στον αγώνα του MotoGP στη Χερέθ το 2008. Το μενού, περιλαμβάνει και WRC με Ράλλυ Αργεντινής.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 30/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1948, γεννήθηκε στο Δουβλίνο ο πρώην οδηγός της F3 και αγαπητός επικεφαλής ομάδας, Έντι Τζόρνταν. Ο Ιρλανδός παράτησε την καριέρα του στα τέλη των 1970s και ίδρυσε τη δική του ομώνυμη αγωνιστική ομάδα, η οποία σταδιακά αναρριχήθηκε από τις μικρές κατηγορίες μέχρι τη Formula 1 το 1991. Η εντυπωσιακή παρθενική της χρονιά στο πρωτάθλημα περιλάμβανε το ντεμπούτο του Μίκαελ Σουμάχερ, στο GP Βελγίου. Τρία χρόνια αργότερα, στην ίδια πίστα, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο κατέκτησε την πρώτη του pole position, ενώ οι Ντέιμον Χιλ και Ραλφ Σουμάχερ συνέβαλαν σε ακόμα ένα ιστορικό αποτέλεσμα στο θρυλικό Σπα, κάνοντας το 1-2 σε συνθήκες βροχής. Ο Χανζ-Χάραλντ Φρέντζεν κέρδισε δύο αγώνες μέσα στο 1999 στη μάχη του για τον τίτλο, με την είσοδο του 21ου αιώνα να φέρνει καθοδική πορεία. Τελευταίο όμορφο στιγμιότυπο της Jordan ήταν η πρώτη νίκη του Τζιανκάρλο Φισικέλα στο GP Βραζιλίας, το 2003.

Σαν σήμερα το 1961, γεννήθηκε ο Μάικ Θάκουελ. Ο Νεοζηλανδός έγινε ο νεότερος τότε οδηγός στη Formula 1, όταν έτρεξε για την Tyrrell στο GP Καναδά του 1980. Εξαιτίας ενός ατυχήματος στην εκκίνηση, ο αγώνας διακόπηκε και ο 19χρονος Θάκουελ παρέδωσε το μονοθέσιό του στον teammate του, Ζαν-Πιέρ Ζαριέ. Το 1984 επέστρεψε στη Formula 1 με την αδύναμη RAM και σημείωσε την τελευταία του εκκίνηση στον Καναδά.

Σαν σήμερα, επίσης το 1969, γεννήθηκε ο Τρόι Μπέιλις. Συνδεδεμένος άρρηκτα με την Ducati, ο Αυστραλός καθιερώθηκε αρχικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των Superbikes και κατέκτησε τον τίτλο με το ιταλικό εργοστάσιο το 2001. Το 2003 μεταπήδησε στο MotoGP, πάλι με την Ducati. To 2005 υπέγραψε στην Camel Honda του Σίτο Πονς.



Ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να απουσιάσει από τους τελευταίους 6 αγώνες και ο ίδιος ξαναέσμιξε με την Ducati στα Superbikes το 2006. Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από ένα δεύτερο τίτλο και η ομάδα τον προσκάλεσε να οδηγήσει στο φινάλε της σεζόν του MotoGP, στη Βαλένθια. Ο Μπέιλις απέδωσε εξαιρετικά και κατέκτησε τη μοναδική του νίκη στο πρωτάθλημα, επιστρέφοντας έκτοτε οριστικά στα Superbikes. Κατέκτησε έναν τρίτο τίτλο το 2008 και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

