Οριστική συμφωνία: Μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα πωλούνται στην ΕΕ από το 2035

Ξεπερνώντας τα εμπόδια που είχαν τεθεί τις προηγούμενες εβδομάδες από ορισμένες χώρες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τελικά τα μέτρα για σταδιακό περιορισμό στις πωλήσεις συμβατικών αυτοκινήτων (με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου) και οριστική απαγόρευση από την 1η Ιανουαρίου 2035. Το μέτρο περιέχεται στο πακέτο «Fit for 55» που έχει ως στόχο των περιορισμό των εκπομπών ρύπων στο έδαφος της ΕΕ.

Οι νέοι κανονισμοί θέτουν τους ακόλουθους στόχους:

Τη συμφωνία χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς

With @EUCouncil’s final vote today the EU has taken an important step towards zero-emission mobility.



The direction is clear: in 2035 new cars and vans must have zero emissions. It brings a big contribution to climate neutrality by 2050 and is a key part of the #EUGreenDeal.