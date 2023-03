Βλέποντας μία ακόμη σεζόν να μοιάζει χαμένη, η γερμανική ομάδα έχει καταστρώσει ένα σχέδιο για να μπορέσει να επιστρέψει στο κυνήγι του τίτλου στην F1.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Mercedes-AMG απέτυχε να δημιουργήσει ένα μονοθέσιο ικανό να διεκδικήσει το πρωτάθλημα της Formula 1. H W14 E-Performance όχι μόνο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ταχύτατη Red Bull RB19, αλλά στους δύο πρώτους αγώνες της σεζόν, δεν πήρε ούτε μια θέση στο βάθρο.

Τα προβλήματα του μονοθεσίου ήταν εμφανή από τις χειμερινές δοκιμές. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το γερμανικό στρατόπεδο «τρέχει» να σώσει ό,τι μπορεί από τη φετινή σεζόν. Μιλώντας για την κατεύθυνση που ακολούθησαν το σχεδιαστικό και αεροδυναμικό τμήμα, ο Λιούις Χάμιλτον άσκησε έντονη κριτική.

Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, μίλησε με τη σειρά του στο motorsport.com, για τα βήματα που θα κάνει η ομάδα του για να επιστρέψει στη διεκδίκηση νικών: «Πιστεύω πως το χρονικό διάστημα που θα μας πάρει για να είμαστε και πάλι ανταγωνιστικοί είναι έξι με δώδεκα μήνες. Τόσο χρόνο μας πήρε πέρυσι ώστε να κατανοήσουμε τι ακριβώς πήγαινε λάθος με το μονοθέσιό μας. Αυτό σημαίνει πως ο ρυθμός εξέλιξής μας πρέπει να είναι διπλάσιος ώστε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές βελτιώσεις. Η λογική, αναφορικά με το σχεδιασμό της Red Bull, λέει πως τα κέρδη τους θα είναι μικρότερα από εδώ και πέρα. Πιστεύω από αεροδυναμικής άποψης, ο επιπλέον χρόνος που θα έχουμε στην αεροδυναμική σήραγγα θα βοηθήσει, αλλά όχι πολύ. Αν βρούμε το σωστό δρόμο και καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε δομικά για να γίνει το μονοθέσιο ταχύτερο, τότε τα βήματα προόδου μας θα είναι τεράστια. Αλλά πρέπει να είμαστε τέλειοι».

Παρά την αισιοδοξία του, ο Βολφ αναγνωρίζει πως δύσκολα θα πιάσουν τη Red Bull εντός του 2023: «Μπορεί να είμαστε στο δεύτερο αγώνα, όμως είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε πως θα τους φτάσουμε, κοιτώντας τη διαφορά; Όχι, δεν είναι. Θα τα δώσουμε όλα και βλέπουμε ποια θα είναι η έκβαση. Πέρυσι μειώσαμε τη διαφορά με ένα κακό μονοθέσιο. Καταφέραμε να κερδίσουμε αγώνα και από αυτό πρέπει να πάρουμε έμπνευση».

Μετά από δύο αγώνες στο 2023, η Mercedes-AMG ισοβαθμεί στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με τηv Aston Martin στη 2η θέση με 38 πόντους.

Next stop, Australia. ✊ Racing again next Sunday. 👏 pic.twitter.com/nNIoEaa9FG