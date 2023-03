Στο Grand Prix της F1 στη Σαουδική Αραβία ήταν εμφανής η δυσαρέσκεια του Σέρχιο Πέρεζ για τα καμώματα του teammate του.

Μπορεί στη Red Bull Racing να πίστευαν πως δεν θα αντιμετωπίσουν εντάσεις όπως αυτές στο περυσινό Grand Prix Βραζιλίας, όμως αποδείχθηκε από πολύ νωρίς φέτος, πως η συνύπαρξη Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ δεν θα είναι δεδομένα αρμονική.

Ο Ολλανδός είχε κερδίσει στην πρεμιέρα του Μπαχρέιν, ο Μεξικανός είχε τον αγώνα στα χέρια του στη Σαουδική Αραβία και ο ταχύτερος γύρος που είχε πετύχει, θα τον τοποθετούσε στην κορυφή της βαθμολογίας – για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula 1.

Ωστόσο, παρά την οδηγία της ομάδας να ακολουθήσουν μειωμένο ρυθμό και την ξεκάθαρη τοποθέτηση του μηχανικού αγώνα του Φερστάπεν, Τζιανπέρο Λαμπιάσε, που του είπε πως δεν τους ενδιαφέρει ο ταχύτερος γύρος… ο Μαξ έκανε πάλι τα δικά του.

“Not bad that” 😏 What a fight back from P15 to P2 for Max in Jeddah #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/hD0Z2mWAk1

Κόντρα στην οδηγία της ομάδας, σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στο τελευταίο πέρασμα του αγώνα της Τζέντα και έτσι «έκλεψε» την κορυφή της βαθμολογίας από τον teammate του. Πράγμα που προκάλεσε την εμφανή δυσαρέσκεια του 33χρονου από τη Γουαδαλαχάρα.

Όλα αυτά, κάνουν τον βετεράνο οδηγό της F1, Τίμο Γκλοκ, να πιστεύει πως η Red Bull Racing είναι μία βραδυφλεγής βόμβα. Είναι χαρακτηριστικά όσα έγραψε στη στήλη του στο Sky Sport Γερμανίας.

How important will that point for fastest lap turn out to be at the end of the season? 👀#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/ltpGcqPf1D