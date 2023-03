Σαν Σήμερα: Όταν ο Σουμάχερ κέρδισε αγώνες... εκ των υστέρων!

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Το σημερινό ρεπερτόριο της αναδρομής μας στο παρελθόν, περιλαμβάνει δύο χαοτικά Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1, τα οποία κρίθηκαν εκτός πίστας. Επιπλέον θυμόμαστε μία νίκη της Ferrari στην Αυστραλία, ενώ στο MotoGP, κάνουμε αναδρομή σε δύο πρεμιέρες του κοντινού παρελθόντος. Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 26/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1989, ο Νάιτζελ Μάνσελ κατέκτησε μια απροσδόκητη νίκη στο GP Βραζιλίας. Η Scuderia Ferrari είχε καινοτομήσει, εφαρμόζοντας τη λύση του ημιαυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, αλλά ήρθε αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα αξιοπιστίας. Ο Βρετανός ήταν τόσο πεπεισμένος πως θα εγκαταλείψει που προγραμμάτισε μια πρόωρη πτήση επιστροφής στην Αγγλία. Τελικά όχι μόνο δεν εγκατέλειψε, αλλά πήρε και τη νίκη. Ο αγώνας ωστόσο χαρακτηρίστηκε από ακόμα περισσότερες εκπλήξεις, με τον δεύτερο, Αλέν Προστ να ολοκληρώνει τον αγώνα χωρίς pit-stop, διαχειριζόμενος παράλληλα ένα πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων. Τρίτη τερμάτισε η March του τοπικού ήρωα Μαουρίτσιο Γκουγκελμίν, το μοναδικό βάθρο του στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 1995, πραγματοποιήθηκε το GP Βραζιλίας. Ο Ντέιμον Χιλ της Williams όδευε ολοταχώς προς τη νίκη, αλλά ένα πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων λίγο πριν το μέσον του αγώνα, τον έθεσε εκτός μάχης. Έτσι, ο Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton, ανέλαβε την πρωτοπορία και κατέκτησε μια άνετη νίκη, αφήνοντας πίσω του την έτερη Williams του Ντέιβιντ Κούλθαρντ και τη Ferrari του Γκέρχαρντ Μπέργκερ.



Ωστόσο, λίγο μετά τον αγώνα, οι Σουμάχερ και Κούλθαρντ αποκλείστηκαν από τα τελικά αποτελέσματα λόγω τεχνικής παραβίασης στο υπολειπόμενο δείγμα καυσίμου στα μονοθέσιά τους. Τελικά, σε μια απόφαση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, η FIA αποδέχτηκε την έφεση των δύο ομάδων και ο αποκλεισμός των οδηγών άρθηκε. Ωστόσο δεν απονεμήθηκαν βαθμοί στις Benetton και Williams.

Σαν σήμερα το 2000, είχαμε ένα ακόμη φιάσκο αποκλεισμών στο GP Βραζιλίας. Αυτήν τη φορά αποκλείστηκαν τα πέντε από τα πρώτα έξι μονοθέσια, εξαιτίας εκτεταμένης φθοράς των ειδικών ξύλινων πλακών στο πάτωμά τους. Οι τιμωρημένες ομάδες άσκησαν έφεση, επικαλούμενες την φύση του κακού οδοστρώματος της πίστας.



Εν τέλει δικαιώθηκαν όλοι οι οδηγοί εκτός από της McLaren, το μονοθέσιο της οποίας είχε χαμηλότερη εμπρόσθια πτέρυγα από το επιτρεπόμενο όριο. Έτσι η νίκη κατέληξε οριστικά στον Μίκαελ Σουμάχερ, με τον Τζιανκάρλο Φισικέλα της Benetton δεύτερο και τον Χάινζ-Χάραλντ Φρέντζεν της Jordan τρίτο.

26 March 2000, Interlagos.



37th victory and the third in Brazil !#KeepFightingMichael #ForzaMichael pic.twitter.com/SKrONJEfmF