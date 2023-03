Η διαχείριση των ελαστικών δεν έκρινε το Grand Prix, έκρινε όμως την πρωτοπορία στη βαθμολογία.

Η Red Bull Racing πέτυχε στη Σαουδική Αραβία το δεύτερο φετινό της 1-2. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν αυτός που πανηγύρισε, ακολουθούμενος από τον έτερο οδηγό της αυστριακής ομάδας, Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Aston Martin, Φερνάντο Αλόνσο, τερμάτισε τρίτος πίσω από τον Ολλανδό.

Όλοι όσοι ανέβηκαν στο βάθρο χρησιμοποίησαν την P Zero λευκή σκληρή γόμα (C2) στο τελευταίο μέρος του αγώνα. Το νυχτερινό Grand Prix διεξήχθη με θερμοκρασίες ασφάλτου μεταξύ 29 και 31 βαθμούς Κελσίου ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος παρέμεινε σταθερή στους 26 βαθμούς Κελσίου: τιμές χαμηλότερες απ’ αυτές του FP2 και των κατατακτήριων δοκιμών.

Οι επιλογές των ελαστικών

Οι τρεις πρώτοι οδηγοί ακολούθησαν την ίδια στρατηγική και έκαναν τις αλλαγές τους στον ίδιο γύρο - έβγαλαν τη P Zero κίτρινη μέση γόμα (C3) με την οποία είχαν εκκινήσει και έβαλαν τη σκληρή γόμα, στον 18ο γύρο, υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας.





Μόνο 4 οδηγοί από 4 διαφορετικές ομάδες επέλεξαν για την εκκίνηση διαφορετική γόμα από τη μέση. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και ο Λάντο Νόρις της McLaren επέλεξαν τη P Zero κόκκινη μαλακή γόμα C4, ενώ ο οδηγός της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον και ο οδηγός της Williams, Λόγκαν Σάρτζεντ εκκίνησαν με τη σκληρή.

Οι ταχύτεροι γύροι

Ο Φερστάπεν σημείωσε τον ταχύτερο γύρο αγώνα με τη σκληρή γόμα (1:31.906) ενώ ο Χάμιλτον ήταν ο οδηγός που συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους με τη μέση γόμα: 32.

Ο Βρετανός πέτυχε και τον ταχύτερο γύρο με τη μέση γόμα 1:32.941. Ο οδηγός της Alfa Romeo, Βάλτερι Μπότας, σημείωσε τον ταχύτερο γύρο με την μαλακή γόμα που ήταν 1:34.384.

Επτά οδηγοί πέτυχαν τον ταχύτερο γύρο τους στο τελευταίο πέρασμα με τη σκληρή γόμα. Ανάμεσά τους ο Φερστάπεν – το τελευταίο του πέρασμα ήταν και το ταχύτερο του αγώνα, αυτό του έδωσε έξτρα βαθμό και τον διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η εναλλακτική στρατηγική

Η στρατηγική των περισσότερων ομάδων ήταν παρόμοια. Συνολικά 16 οδηγοί εκκίνησαν με τη μέση γόμα, αυτό προέβλεπαν και οι προσομοιώσεις της Pirelli. Απ’ αυτούς μόνο οι δυο Alfa Romeo δεν τερμάτισαν τον αγώνα με σκληρή γόμα. Ο Μπότας έκανε 3 αλλαγές από μέση σε σκληρή και πάλι σε μέση στον 17ο γύρο προτού βάλει τη μαλακή 15 γύρους πριν το φινάλε. Ο Ζου Γκουάνγιου σταμάτησε νωρίτερα από τους περισσότερους και άλλαξε από μέση σε σκληρή γόμα. Εν συνεχεία άλλαξε εκ νέου υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας από σκληρή ξανά σε μέση γόμα.





Οι Χάμιλτον, Σάρτζεντ που επίσης τερμάτισαν τον αγώνα με τη μέση γόμα ήταν οι μόνοι που εκκίνησαν με σκληρή γόμα. Οι Λεκλέρ και Νόρις υιοθέτησαν διαφορετική στρατηγική, εκκίνησαν με τη μαλακή γόμα και τερμάτισαν με τη σκληρή γόμα. Ο Βρετανός αναγκάστηκε να σταματήσει στο 2ο γύρο και από τη μαλακή έβαλε τη σκληρή γόμα. Σταμάτησε ξανά υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας και έβαλε τη μέση γόμα με την οποία τερμάτισε.

Τι λέει η Pirelli

Ο Μάριο Ίζολα, υπεύθυνος μηχανοκίνητου αθλητισμού της ιταλικής μάρκας, είπε: «Το τρίτο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό όπως το περιμέναμε όσον αφορά στις στρατηγικές αλλά και όσον αφορά στην συμπεριφορά των ελαστικών. Το 80% των οδηγών επέλεξαν τη μέση γόμα στην εκκίνηση καθώς πρόσφερε καλύτερη ευελιξία στην περίπτωση οριοθέτησης του ρυθμού. Αυτό έγινε για 3η χρονιά στα τρία χρόνια που διεξάγεται αγώνας στη Σαουδική Αραβία. Η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας λόγω της εγκατάλειψης του Λανς Στρολ, συνέπεσε με το παράθυρο αλλαγής ελαστικών. Έτσι οι οδηγοί που δεν είχαν ήδη αλλάξει λάστιχα απέκτησαν πλεονέκτημα από την οριοθέτηση του ρυθμού, για να βάλουν τη σκληρή γόμα. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γομών ήταν η αναμενόμενη όπως και η πτώση απόδοσης λόγω τοπικής υπερθέρμανσης. Πρακτικά δεν υπήρχε πτώση απόδοσης στη μέση και στη σκληρή γόμα. Ακόμη και στη μαλακή που χρησιμοποίησε ο Λεκλέρ η πτώση απόδοσης ήταν περιορισμένη: Ο Μονεγάσκος ήταν ο μόνος οδηγός που έκανε μεγάλη απόσταση μ’ αυτή τη γόμα. Καθότι η απόδοση της σκληρής γόμας δεν μειώνονταν οι οδηγοί που την είχαν επιλέξει πριν την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας όπως ο οι Κέβιν Μάγκνουσεν και Όσκαρ Πιάστρι, συμπλήρωσαν 42 και 49 γύρους αντίστοιχα μ’ αυτή και τερμάτισαν πραγματοποιώντας μερικές θεαματικές προσπεράσεις στους τελευταίους γύρους. Η μέση γόμα επίσης επέδειξε σημαντική σταθερότητα όπως έδειξε ο Χάμιλτον, που μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την καλύτερη – σε σχέση με την σκληρή – απόδοσή της και να περάσει τον Κάρλος Σάινθ αμέσως μετά την επανεκκίνηση».





Τι ακολουθεί

Επόμενος αγώνας είναι το Grand Prix Αυστραλίας που θα διεξαχθεί από 31/3 ως 2/4. Ο αγώνας θα εκκινήσει στις 08:00 ώρα Ελλάδος, 15:00 τοπική ώρα στη Μελβούρνη.

Οι γόμες που έχουν επιλεγεί για το Άλμπερτ Παρκ είναι ίδιες μ’ αυτές της Σαουδικής Αραβίας: C2 είναι η P Zero λευκή σκληρή, C3 η P Zero κίτρινη μέση και C4 η P Zero κόκκινη μαλακή. Η Formula 2 έχει αγώνα στη Μελβούρνη όπως και η Formula 3 για πρώτη φορά.

Μετά το τέλος του GP της Σαουδικής Αραβίας, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης σχολίασαν όσα έγιναν στη Τζέντα σε ένα χορταστικό TikTok LIVE.



