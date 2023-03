Το μονοθέσιο που ξεκίνησε τη «χρυσή» εποχή κυριαρχίας της ιταλικής ομάδας στην F1 με τον Γερμανό θρύλο, βγαίνει σε δημοπρασία.

Φέτος συμπληρώνονται 23 χρόνια από τότε που ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε την κορυφή του κόσμου της Formula 1 με τη Scuderia Ferrari. Επειτα από τέσσερις συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες, ο Γερμανός κατάφερε με την F2000 να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής για τρίτη φορά στην καριέρα του και πρώτη με τα κόκκινα. Μάλιστα, έγινε ο πρώτος πρωταθλητής της ιταλικής ομάδας μετά από 21 χρόνια και τον Τζόντι Σέκτερ.

Η F2000 που οδήγησε ο Σουμάχερ κατά τη διάρκεια εκείνης της σεζόν, βγαίνει σε δημοπρασία το διάστημα 3-12 Απριλίου από τον οίκο Sotheby’s. Το μονοθέσιο που θα «βγει στο σφυρί» είναι το «σασί 198», με το οποίο ο Γερμανός κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Βραζιλίας εκείνη τη χρονιά. Επιπλέον, ήταν αυτό με το οποίο πήρε την πρώτη και μοναδική του pole position στο Grand Prix Μονακό.

Ο τελευταίος αγώνας του μονοθεσίου ήταν το Grand Prix Αυστρίας στο Α1-Ring (σημερινό Red Bull Ring). Σε εκείνον τον αγώνα ο Σουμάχερ είχε τεθεί εκτός μάχης, έπειτα από ατύχημα στον πρώτο γύρο. Η F2000 chassis 198 επισκευάστηκε στη συνέχεια από τη Ferrari και «ταξίδεψε» σε όλους τους εναπομείναντες αγώνες Grand Prix της σεζόν του 2000 ως εφεδρικό μονοθέσιο, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε έκτοτε.

«Η RM Sotheby's έχει αποδείξει ότι έχει ασυναγώνιστη ιστορία στο να δημοπρατεί τα πιο σημαντικά μονοθέσια της Formula 1. Ένα ρεκόρ που συνδέεται στενά με την πώληση σημαντικών Ferrari που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, ο καλύτερος οδηγός όλων των εποχών για τη Ferrari στην F1», δήλωσε ο Σέλμπι Μάγιερς, επικεφαλής παγκόσμιων πωλήσεων της RM Sotheby's.

Το μονοθέσιο του Σουμάχερ που έχει πιάσει υψηλότερη τιμή σε δημοπρασία, είναι η F2003GA με τιμή πώλησης τα 15 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για το πολυτιμότερο μονοθέσιο Formula 1 της σύγχρονης εποχής.

Το εν λόγω μονοθέσιο θα προσφερθεί μέσω δημοπρασίας του Sotheby's Sealed που θα διαρκέσει από τις 3 έως τις 12 Απριλίου. Πριν από την πώληση, το αυτοκίνητο θα εκτεθεί στο Χονγκ Κονγκ από 1 έως 6 Απριλίου. Είναι η σειρά της F2000 να γίνει το πολυτιμότερο μονοθέσιο στην ιστορία του σπορ;

