Περιχαρής ήταν ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing, έπειτα από τη μεγάλη του επιτυχία στις κατατακτήριες δοκιμές της Τζέντα.

Έπρεπε να περάσουν 12 μήνες ώστε ο Σέρχιο Πέρεζ να πανηγυρίσει και πάλι pole position στη Formula 1. O Μεξικανός εκμεταλλεύτηκε το μηχανικό πρόβλημα στο μονοθέσιο του Μαξ Φερστάπεν και σημείωσε στο Q3 την ταχύτερη επίδοση με σχετική άνεση έναντι του ανταγωνισμού.

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν πολύ χαρούμενος με την επίδοσή του και το γεγονός πως ξεκινά από την pole position: «Ήταν δύσκολο το Q3, ειδικά από τη στιγμή που δεν έκανα καλό δεύτερο γύρο. Το Q1 ήταν πολύ καλό για εμάς, κάναμε έναν καλό γύρο. Σε αυτή την πίστα τα μονοθέσια τα νιώθεις να "ζωντανεύουν" όσο περνούν οι γύροι. Ήταν σημαντικό να πάρω τα μέγιστα από το γύρο που έκανα στο Q3, λόγω του προβλήματος που είχα και την πρόσφυση της πίστας που βελτιώθηκε στο τέλος».

Second year in a row for securing pole, VAMOS CHECO 🤩! #SaudiArabianGP pic.twitter.com/a9Ll6kVziV