MotoGP: Η Honda παράγγειλε πλαίσιο από την Kalex

Το αγωνιστικό τμήμα της Honda ζήτησε βοήθεια από την Kalex στον σχεδιασμό του πλαισίου της RC213V.

Τα λόγια του Αλμπέρτο Πούτζ, Διευθυντή της Repsol Honda στο MotoGP μετά το τέλος των δοκιμών στην Πορτογαλία ήταν ξεκάθαρα και αποκαλυπτικά: «Είμαστε πολύ πίσω σε όλα, από τα ηλεκτρονικά μέχρι το πλαίσιο». Μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε εύκολα ότι η κατάσταση στο στρατόπεδο της Honda είναι απελπιστική.

Πέρυσι το καλοκαίρι η Honda ξεκίνησε μια συνεργασία με την Kalex από την οποία ζήτησε να της σχεδιάσει ένα νέο ψαλίδι. Ο κορυφαίος κατασκευαστής από την Ελβετία με μεγάλες επιτυχίες στην κατηγορία Moto2, όντως έφερε στην πίστα ένα νέο ψαλίδι το οποίο έφερε κάποιες βελτιώσεις, αλλά δεν ήταν αρκετό για να δώσει στον Μαρκ Μάρκεθ και στους υπόλοιπους αναβάτες της Honda το βήμα εξέλιξης που θα ήθελαν.

Από ότι φαίνεται όμως η Honda έχει πάρει πιο σοβαρά τη σχέση της με την Kalex και ήδη έχει ζητήσει από τους Ελβετούς να σχεδιάσουν αλουμινένια πλαίσια με διαφορετική ακαμψία. Αυτή η απόφαση φαίνεται πως πάρθηκε μετά το τεστ στη Μαλαισία το οποίο ήταν καταστροφικό για την Honda και ο Μάρκεθ πίεσε το HRC για πιο δραστικές λύσεις.

