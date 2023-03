Κάλε Ροβάνπερα και Εσαπέκα Λάπι σημείωσαν τον ίδιο χρόνο στο «ζέσταμα» του τρίτου γύρου του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Μετά το ασφάλτινο Ράλλυ Μόντε Κάρλο και το χιονισμένο Ράλλυ Σουηδίας, η δράση αλλάζει ήπειρο και μεταφέρεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο τρίτος γύρος του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2023 διεξάγεται στο Μεξικό και αποτελεί την πρώτη φετινή χωμάτινη διαδικασία.

Τα πληρώματα έχουν μπροστά τους 23 απαιτητικές ειδικές διαδρομές αλλά προτού αρχίσει η επίσημη μάχη με το χρονόμετρο, είχαμε το καθιερωμένο shakedown. Αυτό έλαβε χώρα στη μήκους 5.52 χιλιομέτρων διαδρομή “Llano Grand”.

