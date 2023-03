Έπειτα από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν της F1 η γερμανική ομάδα θέλησε να απευθυνθεί στους φίλους της μέσω μιας δημόσιας επιστολής

Όσοι περίμεναν με αγωνία και ενθουσιασμό να δουν και πάλι της Mercedes-AMG να μάχεται για νίκες και το πρωτάθλημα σίγουρα έμειναν απογοητευμένοι από την εμφάνισή της. Η νέα W14 E-Performance δεν αποδίδει όπως είχαν υποσχεθεί στο γερμανικό «στρατόπεδο» και το αποτέλεσμα του Grand Prix Μπαχρέιν μιλά από μόνο του.

Έπειτα από αρκετές ημέρες γεμάτες υποθέσεις, εικασίες και φήμες σχετικά με το τι ευθύνεται για την εικόνα στο Σακχίρ, η Mercedes-AMG δημοσίευσε ένα μήνυμα προς τους οπαδούς της.

«Προς όλους τους οπαδούς μας. Το Μπαχρέιν μας πόνεσε πολύ. Πόνεσε κάθε έναν από εμάς που ξεκινάμε τη σεζόν με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πόνεσε όλους μας που ξοδέψαμε πολύ χρόνο στο μονοθέσιο αυτό που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Ξέρουμε πως πλήγωσε κι εσάς, επίσης, τους οπαδούς μας. Το πάθος σας και η στήριξή σας είναι πολύ σημαντικά για να μας ωθήσουν προς τα εμπρός. Η κατάσταση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι δεν είναι αυτή που θέλαμε, αλλά είναι αυτή που εχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα κάνουμε».

«Πρώτα απ’ όλα δεν θα πανικοβληθούμε ούτε θα πάρουμε βιαστικές αποφάσεις. Σε έναν άγριο κόσμο όπως η F1, κάποιοι σπεύδουν να κουνήσουν το δάχτυλο ή να αναζητήσουν αποδιοπομπαίους τράγους. Γνωρίζουμε όμως καλύτερα από αυτό. Μέσα στην ομάδα, μιλάμε για το τις αποτυχίες μας, τον χαρακτήρα να λογοδοτείς και τη δύναμη να δεις την αποτυχία ως ευκαιρία. Ήμασταν ανοιχτοί και ειλικρινείς σχετικά με το πού βρισκόμαστε. Και εργαζόμαστε επειγόντως και με ηρεμία για να οικοδομήσουμε το σχέδιο ανάκαμψης, εστιάζοντας σε αυτό που πρέπει να συμβεί βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για να κερδίσουμε ξανά. Έχουμε ήδη αναβαθμίσεις για τους επόμενους αγώνες – και θα υπάρξουν κι άλλες. Αλλά αυτό δεν θα είναι δουλειά μιας στιγμής».

«Δεύτερον, θα κρατήσουμε το κεφάλι ψηλά και θα κάνουμε αυτό το ταξίδι βήμα-βήμα, μαζί. Είμαστε η Mercedes. Γνωρίζουμε τα πρότυπα που επιδιώκουμε και κανείς δεν πτοείται όταν κοιτάμε το βουνό που πρέπει να ανέβουμε. Δεν θα είναι εύκολο - αλλά πού είναι η αξία σε κάτι εύκολο; Αυτές είναι οι στιγμές που σφυρηλατείται ο χαρακτήρας. τις φορές που μια ομάδα γίνεται μεγαλύτερη, αντιμετωπίζοντας δύσκολα προβλήματα και κατακτώντας τα. Είμαστε όλοι μαζί – από τον Τότο, τον Λιούις και τον Τζορτζ, μέχρι κάθε γυναίκα και άνδρα στα εργοστάσια στο Μπράκλεϊ και στο Μπρίξουορθ. Και μας αρέσει αυτή η πρόκληση».

